Të shijshme dhe të shëndetshme, ja si të përgatisni qofte me fasule të kuqe

PËRBËRËSIT: 400 g fasule të kuqe, 1 qepë , 1 thelb hudhër, 5 lugë gjelle tërshërë, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle salcë soje, 1 lugë gjelle mustardë, 2 lugë çaji spec i kuq i ëmbël, 1 lugë çaji kumin, pak spec i kuq djegës, kripë dhe vaj ulliri.

PËRGATITJA: Presim shumë hollë qepën dhe hudhrën dhe i kaurdisim në pak vaj ulliri në zjarr të ulët derisa të zbuten. Fasuleve i kullojmë lëngun e konservimit, por pa i shpëlarë dhe i shtypim me pirun. I hedhim në tas, shtojmë qepën e zbutur, tërshërën, miellin dhe të gjitha erëzat me rradhë. E punojmë shumë mirë brumin me dorë dhe e lëmë të pushojë për minimumi 1 orë. Sa më shumë ta lëmë të pushojë brumi, aq me i shijshëm bëhet. Hedhim pak vaj ulliri në një tigan dhe e ngrohim fort, vendosim qoftet dhe e ulim zjarrin në minimum, duhet të gatuhen 10 minuta nga secila anë, kështu që llogariteni vet. I shërbejmë me pak sallatë jeshile dhe vakti është i plotë!