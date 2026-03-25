Televizioni Shtetëror: Irani refuzon propozimin e ShBA-së, vendos 5 kushte për përfundimin e luftës

Irani ka refuzuar një propozim të ShBA-së për ta përfunduar luftën e vazhdueshme, duke theksuar se çdo armëpushim do të ndodhte vetëm sipas kushteve dhe afateve të Teheranit, tha të mërkurën një zyrtar i lartë politik-sigurie për televizionin shtetëror Press TV.
Zyrtari tha se Irani i përgjigj iniciativës amerikane negativisht, duke theksuar se përfundimi i “luftës së imponuar” do të varet vetëm nga kushtet që i vendos Republika Islamike.
Sipas zyrtarit, Irani ka paraqitur pesë kushte për përfundimin e luftës, duke përfshirë një ndalim të plotë të “agresionit dhe vrasjeve”.
Kushtet përfshijnë gjithashtu krijimin e mekanizmave të qartë për të siguruar që lufta të mos riimponohet mbi Iranin, si dhe “pagesën e garantuar dhe të qartë” të dëmeve të luftës dhe riparimeve.
Teherani kërkoi gjithashtu përfundimin e luftës në të gjitha frontet dhe për të gjitha “grupet e rezistencës” të përfshira në të gjithë rajonin.
Zyrtari theksoi edhe nevojën për njohje ndërkombëtare dhe garanci për të drejtën sovrane të Iranit për të ushtruar autoritet mbi Shkurtin e Hormuzit.
ShBA-ja i ka dërguar Iranit një plan 15-pikësh për zgjidhjen e konfliktit në Lindjen e Mesme, raporton një burim të martën.
The New York Times, duke iu referuar dy zyrtarëve të njohur me diplomacinë, tha se propozimi u dorëzua përmes Pakistanit dhe përfshin hapa që lidhen me programet bërthamore dhe raketore të Iranit, si dhe sigurinë detare në Shkurtin e Hormuzit.
ShBA-ja dhe Izraeli kanë kryer sulme ajrore mbi Iranin që nga 28 shkurti, duke vrarë më shumë se 1,340 persona deri tani, përfshirë atëherë Udhëheqësin Suprem Ayatollah Ali Khamenei.
Irani ka kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë pasuri ushtarake të ShBA-së, duke shkaktuar viktima dhe dëme infrastrukturore, si dhe duke ndërprerë tregjet globale dhe aviacionin.