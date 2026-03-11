Tensionet në Lindjen e Mesme, Kina dënon shënjestrimin e civilëve

Kina dënoi sot sulmet “jodiskriminuese” kundër civilëve dhe shprehu mosmiratimin e sulmeve që synojnë rajonin e Gjirit, transmeton Anadolu.
“Pekini nuk pajtohet me sulmet kundër vendeve në rajonin e Gjirit dhe dënon sulmet jodiskriminuese kundër civilëve ose objektivave jo-ushtarake”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Guo Jiakun, gjatë një konference të rregullt për mediat në Pekin.
“Prioriteti urgjent tani është të ndalohen menjëherë operacionet ushtarake dhe të parandalohet përhapja e konfliktit. Rruga për të dalë nga konflikti është të kthehemi në dialog dhe negociata sa më shpejt të jetë e mundur dhe të përpiqemi për rivendosjen e paqes”, tha Guo.
Ai kërkoi kthim në respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe e quajti sulmin e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit në procesin e negociatave një shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar.
“Sovraniteti, siguria dhe integriteti territorial i vendeve duhet të respektohen”, shtoi Guo.
Në një telefonatë me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi javën e kaluar, diplomati i lartë kinez Wang Yi tha se Pekini beson se në situatën aktuale të rëndë dhe komplekse, Irani do të ruajë stabilitetin kombëtar dhe shoqëror, duke marrë seriozisht shqetësimet legjitime të vendeve fqinje.
Përshkallëzimi rajonal shpërtheu që nga 28 shkurti, kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën sulme të përbashkëta kundër Iranit, duke vrarë më shumë se 1.200 njerëz dhe duke plagosur 10 mijë të tjerë. Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.