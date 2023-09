“Mendime dhe lutje”: Bota reagon ndaj tërmetit shkatërrues të Marokut

Ndërsa u shfaqën lajmet për katastrofën e tërmetit që ndodhi në Marok, reagimet erdhën nga komuniteti ndërkombëtar.

Turqia, ku tërmetet e fuqishme në shkurt vranë më shumë se 50,000 njerëz, ishte midis kombeve që shprehën solidaritetin dhe ofruan mbështetje.

Algjeria, e cila ndërpreu lidhjet me Marokun në vitin 2021 pas përshkallëzimit të tensioneve midis vendeve të fokusuara në konfliktin e Saharasë Perëndimore, tha se do të hapte hapësirën e saj ajrore për fluturimet humanitare dhe mjekësore.

Pavarësisht nga një ofrim e ofertave të ndihmës nga e gjithë bota, qeveria marokene nuk ka kërkuar zyrtarisht ndihmë, një hap i nevojshëm përpara se ekuipazhet e jashtme të shpëtimit të mund të vendoseshin.

Bashkimi Afrikan

Kreu i Komisionit të Bashkimit Afrikan shprehu “dhimbje të madhe” për tërmetin shkatërrues në Marok.

“Me pikëllim të madh mësova për pasojat tragjike të tërmetit që goditi mbretërinë e Marokut,” tha Moussa Faki Mahamat, duke shprehur “ngushëllimet e tij të sinqerta” për mbretin, popullin maroken dhe familjet e viktimave.

Kinë

Presidenti kinez Xi Jinping i dërgoi një “mesazh ngushëllimi” Mbretit Mohammed VI të Marokut, njoftoi transmetuesi zyrtar CCTV.

“Jam i tronditur kur mësova se një tërmet i fortë ka ndodhur në vendin tuaj të shquar, duke shkaktuar viktima të mëdha dhe dëme materiale,” tha Xi.

“Në emër të qeverisë dhe popullit kinez, dëshiroj të shpreh dhimbjen time të thellë për viktimat dhe ngushëllimet e sinqerta për familjet. Unë besoj se, nën udhëheqjen e Madhërisë së Tij Mbretit, qeveria dhe populli maroken do të jenë në gjendje të kapërcejnë ndikimin e kësaj fatkeqësie dhe të rindërtojnë atdheun e tyre shpejt.”

Bashkimi Europian

BE tha në një deklaratë se qendra e saj e reagimit emergjent po monitoron situatën dhe është e gatshme të ndihmojë.

Franca

Presidenti francez Emmanuel Macron dërgoi një mesazh ngushëllimi, duke shtuar se Franca është e gatshme të ofrojë mbështetje mjekësore.

“Të gjithë jemi të tronditur pas tërmetit të tmerrshëm në Marok. Franca është e gatshme të ofrojë nevojat e ndihmës së parë”, tha Macron.

Ministrja e Jashtme franceze Catherine Colonna tha: “Solidaritet me Marokun dhe miqtë tanë, popullin maroken pas tërmetit të tmerrshëm të natës së premte. Mendime e dhembshuri për viktimat dhe familjet e tyre dhe admirim për punën e ekuipazheve të shpëtimit që ndihmojnë pa kursim të lënduarit.”

Gjermania

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock shprehu dhimbjen për katastrofën.

“Imazhe të tmerrshme po na arrijnë nga Maroku. Së bashku me popullin e Marokut, ne vajtojmë viktimat e tërmetit të tmerrshëm. Mendimet tona janë me ta dhe me të gjithë ata që po kërkojnë të varrosurit në këto orë dhe po luftojnë për jetën e shumë të plagosurve”, tha Baerbock.

Indi

Kryeministri i Indisë Narendra Modi shprehu një mesazh ngushëllimi nga inaugurimi i samitit të G20 në Nju Delhi.

“Lutemi që të gjithë të lënduarit të shërohen sa më shpejt. I gjithë komuniteti botëror është me Marokun në këtë kohë të vështirë dhe ne jemi të gatshëm t’i ofrojmë të gjithë ndihmën e mundshme”, tha Modi.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe

Tommaso Della Longa, një zëdhënës në IFRC, tha se njësitë e reagimit emergjent janë gati për t’u vendosur në Marok në 24 deri në 48 orë.

“Ata janë të specializuar në aktivitete të ndryshme si ndihma, kanalizimi i ujit dhe kujdesi shëndetësor,” tha ai për Al Jazeera, duke shtuar se mobilizimi i tyre mund të ndodhë vetëm me kërkesë të autoriteteve lokale.

“24 deri në 48 orët e para janë kritike për të shpëtuar jetët e njerëzve nën rrënoja”, tha Longa.

Izraeli

Qeveria izraelite njoftoi se ministritë e saj të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes po përgatisin një ekip që do të dërgohet në Marok për të ofruar ndihmë shpëtimi dhe operacione të ndihmës së parë për viktimat e tërmetit, sipas Walid Al Omari të Al Jazeeras, duke raportuar nga Palestina.

Qeveria tha se po përgatitet për vendosjen e mundshme në koordinim me autoritetet në Marok.

Katari

Emiri i Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani i shprehu ngushëllimet e tij të sinqerta Mbretit Mohammed VI.

Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani gjithashtu mbajti një telefonatë me kryeministrin e Marokut Aziz Akhannouch për të shprehur ngushëllimet e tij dhe për të uruar “shërim të shpejtë për të plagosurit”.

Sheikh Mohammed tha se Katari qëndron në solidaritet me “popullin vëllazëror të Marokut në këtë situatë të dhimbshme” dhe është i gatshëm “të ofrojë të gjithë ndihmën e nevojshme”.

Rusia

Presidenti rus Vladimir Putin i dërgoi një mesazh mbretit të Marokut Mohammed VI.

“Ju lutemi pranoni ngushëllimet e mia të sinqerta për pasojat tragjike të tërmetit shkatërrues në rajonet qendrore të vendit tuaj. Rusia ndan shqetësimin dhe pikëllimin e popullit mik të Marokut”, tha Putin.

“Ju lutemi përcillni fjalë ngushëllimi dhe mbështetje për familjet dhe miqtë e viktimave, si dhe urimet për shërim të shpejtë për të gjithë ata që kanë vuajtur si pasojë e kësaj fatkeqësie natyrore.

Spanja

Kryeministri në detyrë i Spanjës Pedro Sanchez shprehu solidaritetin me viktimat marokene të tërmetit.

“I gjithë solidariteti im me popullin e Marokut përballë tërmetit të tmerrshëm … Spanja qëndron me viktimat e kësaj tragjedie dhe familjet e tyre,” tha Sanchez.

Tajvani

Departamenti i zjarrfikësve të Tajvanit tha se ka një ekip prej 120 shpëtimtarësh në gatishmëri për t’u nisur për në Marok në momentin që merr udhëzime nga ministria e jashtme e Tajvanit.

Turqia

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan postoi një mesazh në X, i njohur më parë si Twitter: “Ne qëndrojmë pranë vëllezërve tanë marokenë me të gjitha mjetet tona në këtë ditë të vështirë”.

Në një deklaratë të veçantë, ministria e jashtme turke tha se Ankaraja ishte e gatshme të ofronte çdo mjet mbështetjeje “për të shëruar plagët e tërmetit në Marok”.

Emiratet e Bashkuara Arabe

Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe shprehu “ngushëllime qeverisë dhe popullit të Marokut, familjeve të viktimave të kësaj tragjedie, si dhe urimet e saj për një shërim të shpejtë për të gjithë ata që u plagosën”.

Kombet e Bashkuara

Kombet e Bashkuara qëndruan të gatshme për të ndihmuar qeverinë marokene në “përpjekjet e saj për të ndihmuar popullatën e prekur”, tha në një deklaratë zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric.

Dujarric tha se Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres ishte “i pikëlluar” kur dëgjoi për shkatërrimin e tërmetit.

“Sekretari i Përgjithshëm shpreh solidaritetin e tij me qeverinë dhe popullin e Marokut në këto kohë të vështira. Ai u drejton ngushëllimet më të sinqerta familjeve të viktimave dhe uron shërim të shpejtë të lënduarve”, thuhet në një deklaratë.

Shtetet e Bashkuara

Presidenti Joe Biden shprehu simpatinë e tij për viktimat e tërmetit duke thënë se SHBA ishte “gati për të ofruar çdo ndihmë të nevojshme”.

“Jam thellësisht i pikëlluar nga humbja e jetëve dhe shkatërrimi i shkaktuar nga tërmeti në Marok”, tha Biden në një deklaratë. “Mendimet dhe lutjet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo vështirësi e tmerrshme.” /mesazhi