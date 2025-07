Tesla njofton prodhimin e modelit Q

Tesla ka zbuluar planet për të lansuar një model të ri elektrik, Model Q, i cili pritet të jetë më i vogël dhe më i përballueshëm se modelet aktuale Model 3 dhe Model Y.

Ky model synon të zgjerojë aksesin ndaj veturave elektrike për një audiencë më të gjerë, me një çmim fillestar nën 30,000 dollarë.

Model Q do të ofrojë një autonomi prej rreth 500 kilometrash me një karikim të vetëm dhe do të jetë i pajisur me bateri të teknologjisë së fundit Lithium Iron Phosphate (LFP), e cila njihet për sigurinë dhe jetëgjatësinë.

Gjithashtu, do të ketë mundësi konfigurimi me një ose dy motorë.

Prodhimi pritet të fillojë në fabrikën e Teslas në Texas gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, ndërsa kompanitë synojnë të rrisin prodhimin në fabrikat e tjera në Evropë dhe Azi.

Ky model do të konkurrojë drejtpërdrejt me vetura elektrike të tjera të përballueshme në treg, duke synuar të rrisë ndjeshëm shitjet globale të Teslas dhe të forcojë pozicionin e saj në tregun automatik.