Tesla teston Apple CarPlay në veturat e saj

Tesla ishte një nga prodhuesit e parë të veturave që hoqi dorë nga Apple CarPlay.
Ajo besonte se sistemi i saj operativ ofronte një përvojë më të mirë, por një raport i ri pohon se po punon për të shtuar veçorinë shumë të kërkuar.
Sipas një raporti të ri nga Bloomberg , “njerëz me njohuri mbi çështjen” thanë se kompania ka filluar tashmë testimin e CarPlay dhe se funksioni mund të mbërrijë shumë shpejt në veturat e klientëve.
Dyshohet se do të ketë konfigurimin e vet të Tesla-s dhe do të funksionojë në një dritare të vogël brenda ekranit më të madh të infotainment.
Nëse raporti është i saktë dhe Tesla ofron CarPlay në automjetet e saj, kjo do të ishte një fitore e rëndësishme për konsumatorët dhe zgjedhjen e tyre.
Është një veçori që blerësit thonë se duhet ta kenë dhe ta përdorin shpesh, dhe ka një grup zërash që refuzojnë kategorikisht të blejnë marka dhe modele specifike që nuk e kanë këtë veçori.