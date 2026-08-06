Tjetër musliman po suprizon në politikën amerikane

Pas Mamdanit që morri Nju Jorkun po shfaqet Abdul El-Sayed
Muslimani Abdul El-Sayed parashikohet të fitojë zgjedhjet paraprake të Senatit Demokratik në Michigan, të cilat kanë nxjerrë në pah përçarje të thella brenda partisë mbi drejtimin e saj të ardhshëm.
Sipas CBS News, ish-zyrtari i shëndetit publik është në rrugën e duhur për të mposhtur kongresmenen demokrate të moderuar Haley Stevens, e cila ka shërbyer katër mandate në Kongres.
El-Sayed bëri fushatë për politika progresive si kujdesi shëndetësor universal dhe heqja e Zbatimit të Imigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE). Ai gjithashtu bëri thirrje për t’i dhënë fund ndihmës ushtarake amerikane pa kushte për Izraelin.
Nëse fitorja e tij në zgjedhjet paraprake konfirmohet zyrtarisht, ai do të përballet me republikanin dhe aleatin e Donald Trump, Mike Rogers, në zgjedhjet e mesit të mandatit të nëntorit.
Djali i emigrantëve egjiptianë mund të bëhet senatori i parë mysliman në historinë e Shteteve të Bashkuara nëse fiton zgjedhjet e nëntorit.
“Lëvizja për të nxjerrë para nga politika, për të futur para në xhepat e njerëzve dhe për të miratuar Medicare for All është një lëvizje e shkëlqyer,” tha El-Sayed të mërkurën, duke përsëritur një mesazh që ai e ka theksuar shpesh gjatë fushatës zgjedhore.
Ai u zotua të përfaqësonte interesat e të gjithë qytetarëve, “pavarësisht nëse më mbështetën apo jo, nëse votuan për Zëvendëspresidenten Kamala Harris apo Donald Trump në vitin 2024”, raportoi BBC.
“Dua ta përgëzoj Abdul El-Sayed për fitoren e nominimit demokrat për Senatin e SHBA-së”, tha Stevens në një deklaratë. “Ai është mjek, ekspert i shëndetit publik, studiues i Rhodes dhe banor i përkushtuar i Michiganit. Jam krenar që e mbështes atë në luftën e tij kundër Mike Rogers në zgjedhjet e përgjithshme”.
Zgjedhjet e mesit të mandatit të nëntorit do të përcaktojnë ekuilibrin e pushtetit në Uashington gjatë dy viteve të fundit të mandatit të Presidentit Donald Trump.
Trump i quajti rezultatet e Senatit të Michiganit “lajm i shkëlqyer për Partinë Republikane”.
Në një postim në Truth Social, Trump e quajti Partinë Demokratike një term përçmues “Dumokratë” dhe tha se “politikat e tyre të çmendura vetëm sa do të përkeqësohen”.
Pas një fushate të lodhshme dhe nganjëherë të hidhur, El-Sayed bëri thirrje për unitet në një fjalim drejtuar mbështetësve të martën në mbrëmje, përpara se rezultatet të shpalleshin.
“Pavarësisht se çfarë ndodh sonte, ne kemi përgjegjësinë të bashkohemi për të siguruar që republikani Mike Rogers të mos hyjë kurrë në Senatin e Shteteve të Bashkuara.”
Votuesit në Michigan, Virxhinia dhe shtetin e Uashingtonit gjithashtu hodhën votat e tyre të martën në zgjedhjet paraprake demokrate për Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së.
Dy kandidatët e Michiganit ofruan vizione të ndryshme për të ardhmen e shtetit dhe të vendit.
El-Sayed është mbështetur nga politikanë të shquar të krahut të majtë, përfshirë senatorin e Vermontit Bernie Sanders dhe kongresmenen e Nju Jorkut Alexandria Ocasio-Cortez.
Stevens, 43 vjeç, ka ndjekur një qasje më të moderuar, duke e paraqitur veten si një kandidate e qendrës që mund t’u drejtohet votuesve të pavendosur në nëntor. Ajo është zotuar të mbrojë vendet e punës në prodhim në Michigan nëse zgjidhet.
Stevens ka marrë mbështetjen e guvernatores së Michiganit Gretchen Whitmer, si dhe të senatorit në largim Gary Peters.
Një nga mosmarrëveshjet më të mëdha midis kandidatëve ka qenë qëndrimi i tyre ndaj Izraelit.
El-Sayed ka kundërshtuar përfshirjen e SHBA-së në Lindjen e Mesme, përfshirë ndihmën ushtarake për Izraelin. Stevens, nga ana tjetër, ka qenë një mbështetëse e vendosur e Izraelit dhe ka thënë se mbështet ndihmën e vazhdueshme të SHBA-së për Izraelin pa asnjë kusht.
Vendi senatorial aktualisht mbahet nga një demokrat në pension. Herën e fundit që një republikan u zgjodh në Senatin e SHBA-së nga ky shtet i Mesperëndimit ishte në vitin 1994.
Megjithatë, Michigan është një shtet kyç i paqëndrueshëm në zgjedhjet presidenciale, duke votuar për demokratin Joe Biden në vitin 2020 dhe duke mbështetur Donald Trump në vitin 2024. /tesheshi.com/