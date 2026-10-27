Tjetër “rrufe femërore” mbi Epsteinizmin e aluduar të Trump-it

Një ish-Miss Universe ia prish sërish rehatin presidentin amerikan për të dikurshmen e tij
Beatrice Keul, ish-Miss Zvicra, ka bërë akuza të rënda kundër Presidentit të SHBA-së Donald Trump, duke pretenduar se ai e ka sulmuar seksualisht në vitin 1993.
Akuzat e saj u gjetën në një raport të ri nga Demokratët në Kongresin e SHBA-së që merret me lidhjet e Trump me Jeffrey Epstein. Shtëpia e Bardhë i ka hedhur poshtë akuzat.
Një raport i ri nga Demokratët në Komitetin Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së ka rihapur pyetjet në lidhje me lidhjet e Presidentit Donald Trump me Epstein, i cili ishte një shkelës seksual i dënuar.
Një raport i publikuar të hënën, më 26 tetor, citoi deklarata nga disa gra, përfshirë Beatrice Keul, një ish-Miss Zvicra dhe ish-modele, e cila pretendon se Trump e sulmoi seksualisht gjatë një takimi në New York në vitin 1993.
Sipas raportit, Keul ishte 24 vjeçe në atë kohë dhe ndodhej në Shtetet e Bashkuara në lidhje me një konkurs bukurie të lidhur me Trump.
Ai i premtoi asaj ndihmë, më pas pasuan akuza serioze
Sipas raportit, Keul u takua me Trump në një aktivitet të organizuar si pjesë e një konkursi bukurie. Sipas saj, ai i premtoi asaj ndihmë për të marrë një vizë amerikane dhe për t’u regjistruar në Universitetin e New York-ut.
Në të njëjtin aktivitet, pretendon Keul, ajo u takua edhe me Jeffrey Epstein, i cili iu prezantua asaj si një mik i ngushtë i Trump.
Sipas pretendimeve të saj, ajo u ftua më vonë të takonte Trump në një suitë hoteli. Atje, u tha ajo hetuesve, ai e sulmoi fizikisht dhe e përdhunoi.
Raporti citon pretendimet e saj se ishte plagosur dhe kishte gjakderdhur gjatë sulmit, ndërsa pas ngjarjes, sipas dëshmisë së saj, Trump i kërkoi asaj të heshtte për gjithçka.
Këto pretendime janë pjesë e raportit nga anëtarët demokratë të Kongresit dhe nuk paraqiten si fakte të vërtetuara ligjërisht.
A u shfaq edhe Epstein në këtë ngjarje?
Me interes të veçantë është pjesa e historisë që ka të bëjë me Jeffrey Epstein, kontaktet e të cilit me shumë njerëz me ndikim kanë qenë objekt hetimesh dhe debatesh publike për vite me radhë.
Sipas raportit, Keul deklaroi se Epstein iu prezantua asaj si një mik i Trump dhe i tregoi për festat që dyshohet se organizuan së bashku.
Autorët e raportit pretendojnë se deklaratat e disa grave dhe dokumentacioni nga çështja Epstein ngrenë pyetje shtesë rreth mënyrës se si gratë e reja nga bota e modelimit ranë në kontakt me burra me ndikim.
Anëtarët demokratë të Komitetit Gjyqësor deklarojnë se raporti përpunoi deklarata dhe të dhëna që lidhen me 11 gra, ndërsa pesë gra, sipas përmbledhjes së tyre, akuzojnë drejtpërdrejt Trumpin për përdhunim ose sulm seksual në prani ose në shoqërinë e Epstein.
Shtëpia e Bardhë reagoi ashpër ndaj publikimit të raportit, duke vlerësuar se është një përpjekje e motivuar politikisht për të diskredituar presidentin. /tesheshi