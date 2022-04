Tjetër sulm Islamofob në Francë, ish-polici sulmon vajzën muslimane – VIDEO

Një ish-pjesëtar i policisë kombëtare sulmon adoleshentet muslimane të veshura me mbulesë në Montpelier, Francë.

Rasti ndodhi me 14 Prill.

Ai u përpoq t’i hiqte mbulesën me dhunë njërës prej tyre si dhe ia hodhi telefonin.

Mësohet se agresori është një ish pjesëtar i forcave kombëtare franceze.

Sulmet Islamofobe në Francë janë në rritje nga viti në vit. /mesazhi

Two muslim teenagers were attacked by a man in Montpelier, #France, because they were wearing the #hijab.

The man can be seen grabbing hold of one girl and almost strangling her. pic.twitter.com/fvVqdfGJGB

— that musalman (@thatmusalman) April 17, 2022