Toyota më në fund po dorëzohet për automjetet elektrike

Duket se është shkruar një kapitull i ri në marrëdhënien komplekse të Toyotës me automjetet elektrike. Gjiganti japonez më në fund, ndonëse ngadalë, po e pranon të ardhmen elektrike, gjë që tregohet me prezantimin e modelit krejt të ri C-HR+, krahas modelit ekzistues bZ4X.
Sipas një raporti të ri nga portali Nikkei Asia, Toyota planifikon të rrisë ndjeshëm prodhimin e saj të automjeteve elektrike në Evropë deri në vitin 2028. Fabrika e kompanisë në Çeki pritet të shndërrohet në një qendër kryesore prodhimi, me një objektiv ambicioz prej 100 mijë automjetesh elektrike në vit.
Ky hap është pjesë e një strategjie më të gjerë të Toyotës që përfshin ofrimin e 14 modeleve të automjeteve elektrike në Evropë deri në vitin 2026, duke përfshirë versionet elektrike të ardhshme të modeleve C-HR+ dhe Urban Cruiser, si dhe një version të përditësuar të modelit bZ crossover, shkruan Carscoops.
Vendimi për të lokalizuar prodhimin është në përputhje me objektivat afatgjata të qëndrueshmërisë dhe ndalimin e ardhshëm të shitjes së automjeteve të reja me motorë me djegie të brendshme në Bashkimin Evropian nga viti 2035. Pavarësisht një rënie të lehtë të shitjeve së fundmi, automjetet elektrike ende përbëjnë një pjesë të konsiderueshme prej 15.4 për qind të shitjeve të reja të makinave në kontinentin e vjetër.
Për krahasim, në Japoni, kjo për qindje është vetëm 2, gjë që e bën tregun evropian shumë më të rëndësishëm për strategjinë elektrike të kompanisë.
Ndërkohë, Toyota, si shumë prodhues tradicionalë, po ndjen gjithnjë e më shumë presionin nga konkurrentët kinezë si BYD, Jaecoo dhe Xpeng, të cilët së bashku tashmë kanë 5.1 për qind të pjesës së tregut në Evropë.
Edhe pse Toyota tradicionalisht ka qenë e kujdesshme, plani i ri tregon një ndryshim më të gjerë brenda industrisë. Shumë do ta quajnë këtë si një hap për t’iu përgjigjur kërkesës në rritje për opsione elektrike në Evropë, por edhe për t’iu përshtatur kuadrit të rreptë rregullator.
Megjithatë, nuk duhet pritur një ndryshim i menjëhershëm dhe i plotë i strategjisë. Kompania do të mbetet e kujdesshme për shkak të sfidave praktike si pesha e baterive dhe kufizimet në autonomi.
Në vend të një kthese të plotë, Toyota ka gjasë të vazhdojë të integrojë zgjidhje të avancuara hibride dhe teknologji për zgjatjen e autonomisë, për të ruajtur praktikën dhe tërheqjen – veçanërisht për automjetet më të mëdha.