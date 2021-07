Trajneri dhe lojtarët e Galatasaray-it flasin për diskriminimin grek

Trajneri i klubit turk të futbollit Galatasaray, Fatih Terim dhe mesfushori Arda Turan folën dje herët në mëngjes mbi diskriminimin që ekipi përjetoi nga zyrtarët grekë në lidhje me një mosmarrëveshje mbi procedurat e koronavirusit në Aeroportin Ndërkombëtar të Athinës, raporton Anadolu Agency (AA).

Mosmarrëveshja çoi në anulimin e një ndeshjeje miqësore futbolli midis Galatasaray-it dhe klubit grek Olympiacos.

“Ne të gjithë u testuam 24 orë më parë. Të gjithë shkuam atje me dokumentacionin e të gjitha testeve tona me vete”, tha Terim, duke shtuar se në përputhje me marrëveshjen midis dy vendeve, të dy palët pranojnë rezultatet e testit, por ata kërkuan një test të shpejtë.

“Testet e rastit janë bërë. Edhe unë u testova”, tha Terim, duke shtuar më pas se oficerët e udhëzuan atë që t’u thoshte të gjithëve, se të gjithë do të testohen.

Ata po ashtu thirrën përsëri ata që kaluan pikën e kontrollit të testit dhe hipën në autobus.

“Pas kësaj, kishte vetëm një gjë për të bërë: Të kthehemi”, tha ai.

“Ata na kërkuan pasaportat. Kur pyetëm (pse), ata thanë se do të na dëbonin. Ne nuk i dhamë pasaportat tona. Ju po i ktheni njerëzit që keni vënë vulë në pasaportat e tyre”, shtoi ai, duke e etiketuar si “komedi të vërtetë”.

Turan ndërkohë tha se “krahas marrjes së të gjitha masave, ne u ndeshëm me një sjellje kundër të drejtave të njeriut. Mënyra e tyre ishte shumë e detyrueshme dhe mosrespektuese”.

“Testet tona u bënë 48 orë më parë. Nuk ishte mirë të na kthenin pasi hipëm në autobus”, shtoi ai.

Në një deklaratë me shkrim, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke, Tanju Bilgic tha: “Fakti që Greqia pret një nga ekipet kryesore të vendit tonë me një qëndrim të tillë tregon intolerancën e saj ndaj vendit tonë, madje edhe në fushën e sporteve”.

“Është pikëlluese të hasësh një mjedis të tillë derisa pret një ndeshje miqësore. Nga ky trajtim nuk përfitojnë as marrëdhëniet fqinjësore dhe as sporti”, tha për AA, ambasadori i Turqisë në Greqi, Burak Ozugergin.

Testet e PCR-së të lojtarëve për anën e Stambollit u refuzuan nga zyrtarët grekë, me testet e reja të kërkuara mbi virusin, njoftoi Galatasaray të hënën, duke çuar në anulimin e ndeshjes me Olympiacos-in.

Zyrtarët grekë po ashtu i bënë ata të presin në aeroport për dy orë, edhe pse ata kishin përfunduar të gjitha procedurat, tha klubi Galatasaray. /aa