Tre vitamina që njerëzit me diabet duhet t’i shmangin kategorikisht, zbuloni arsyet pse

Diabeti është një sëmundje komplekse që kërkon terapi të ndryshme, nga ilaçet te injeksionet e insulinës.
Ndërsa disa mikronutrientë kanë treguar një efekt të dobishëm në rregullimin e glukozës, ekzistojnë edhe ato vitamina që mund të shkaktojnë më shumë dëm sesa dobi.
Shumë njerëz me diabet u drejtohen suplementeve dhe vitaminave me shpresën e përmirësimit të shëndetit të tyre të përgjithshëm.
Dhe ndërsa disa mikronutrientë, siç janë vitamina D, magnezi ose acidet yndyrore omega-3, kanë treguar një efekt të dobishëm në rregullimin e glukozës, ka edhe nga ato vitamina që mund të shkaktojnë më shumë dëm sesa dobi. Disa rrisin sheqerin në gjak, të tjera ndërhyjnë në efektin e terapisë.
Nëse keni diabet, ka vitamina që absolutisht nuk duhet t’i merrni pa mbikëqyrje të rreptë mjekësore.
Niacina njihet për uljen e kolesterolit, por tek njerëzit me diabet, ajo mbart rreziqe serioze. Studimet tregojnë se rrit nivelet e glukozës në gjak dhe zvogëlon ndjeshmërinë ndaj insulinës, duke e bërë kontrollin e sheqerit edhe më të vështirë. Tek njerëzit që tashmë kanë luhatje të glukozës, ky suplement mund ta prishë plotësisht ekuilibrin.
Zvogëlon ndjeshmërinë ndaj insulinës
Mund të ndërhyjë me ilaçet për diabetin
Vitamina E (në doza të larta)
Vitamina E është një antioksidant i fuqishëm, por suplementet e saj në doza të mëdha mund të jenë të rrezikshme.
Tek njerëzit me diabet, ato rrisin rrezikun e goditjes hemorragjike dhe mund të prishin koagulimin e gjakut. Doza të larta të vitaminës E mund të ndërveprojnë me ilaçet për diabetin.
Një shqetësim i veçantë është se dozat e larta të vitaminës E mund të ndërveprojnë me ilaçet për diabetin dhe të shkaktojnë rritje të pakontrollueshme të sheqerit në gjak.
Sasitë e vogla nga ushqimi (arra, fara) janë të sigurta, por kapsulat me doza të mëdha duhet të shmangen pa mbikëqyrje mjekësore.
Dozat e larta rrisin rrezikun e gjakderdhjes
Mund të ndërveprojë me insulinën dhe ilaçet orale për diabetin.
Jep efekte të paparashikueshme në nivelet e sheqerit në gjak.
Vitamina C (në doza të larta)
Vitamina C është thelbësore për imunitetin dhe shërimin e plagëve, por marrja e tepërt e saj tek njerëzit me diabet sjell probleme.
Shtesat në doza të mëdha mund të ndërhyjnë në saktësinë e testeve të sheqerit në gjak dhe të japin rezultate të rreme të larta ose të ulëta. Kjo mund të çojë në dozim të gabuar të insulinës dhe pasoja serioze.
Përveç kësaj, teprica e vitaminës C rrit rrezikun e formimit të gurëve në veshka, i cili është një problem i zakonshëm tek njerëzit me diabet gjithsesi.
Shtrembëron rezultatet e testeve të sheqerit në gjak
Rrit rrezikun e gurëve në veshka
Në doza të mëdha, destabilizon glukozën.
Edhe pse niacina, vitamina E dhe vitamina C janë lëndë ushqyese të rëndësishme, suplementet e tyre në doza të larta mund të dëmtojnë seriozisht kontrollin e glukozës.
Mënyra më e shëndetshme për të mbajtur nën kontroll diabetin mbetet një dietë e ekuilibruar, ushtrime të rregullta, terapi e përshtatshme dhe suplemente vetëm me miratimin e një mjeku.