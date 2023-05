Trepça fiton finalen e parë në “Minatorin” e zjarrtë

Skuadra e Trepçës ka shfrytëzuar përparësinë e terrenit vendas për ta fituar ndeshjen e parë të serinë finale të plejofit ndaj Pejës në Superligën e Kosovës në basketboll. Të mërkurën mbrëma, Trepça triumfoi me shifrat 94.86. në palestrën “Minatori” të Mitrovicës që ishte e stërmbushur dhe pati një atmosferë të zjarrtë.

Ndeshja ishte shumë e fortë dhe tejet interesante, pasi Trepça deri në minutat e fundit të duelit nuk ka arritur ta siguroj fitoren përball Pejës që tregoi paraqitje të mirë dhe efikasitet të lartë nga gjuajtjet për tri pikë.

Në fakt, një seri 19:3 e Trepçës në katër minutat e fundit, jo vetëm që shkriu epërsinë e pejës prej tetë pikëve, por edhe siguroi fitoren e parë në këtë seri finale.

Pas këtij dueli, tani seria do të bartet në Pejë, me ndeshjen e dytë që luhet të dielën.

Në fakt, Trepça e nisi më mirë ndeshjen dhe çerekun e parë e mbylli me rezultatin 24:19. Peja u kundërpërgjigj në çerekun e dytë, të cilin e fitoi me gjashtë pikë dhe shkoi në pushim me një epërsi prej një pike 48:47. Në periudhën e tretë, Peja jo vetëm që e mbajti epërsinë por e ngriti atë në katër pikë 69:65, e cila nuk mjaftoi për ta mposhtur Trepçën në shtëpinë e saj, ku e kishte përkrahjen e fuqishme të tifozëve. Çerekun e fundit, mitrovicasit u treguan shumë më efikas dhe arritën ta fitojnë me 12 pikë epërsi (29:17) për të qenë vetëm dy fitore larg titullit të kampionit. Treshja amerikane, Jamel Artis, Ken Brown e Will Daniels udhëhoqën Trepçën drejt fitores. Artis ishte më i dalluari me 27 pikë, i përcjellë nga Brown (24) e Daniels (19). Te Peja, u veçua Larry Thomas me 23 pikë kurse Devoe Joseph shtoi 16 sosh por që nuk mjaftuan për ta evituar humbjen nga Trepça.