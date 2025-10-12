Tri raste të fotografimit të votës në rajonin e Prishtinës

Tri raste të fotografimit të votës janë shënuar në rajonin e Prishtinë, një në Podujevë, një në Drenas dhe një në Prishtinë, ka njoftuar Policia e Kosovës.
Zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës ka thënë për teve1.info se informacionet po trajtohen me në koordinim me Prokurorinë.
“Deri tani në rajonin e Prishtinës kemi pranuar tri informata (Një në Podujevë, një në Drenas dhe një në Prishtinë), ku dyshohet se janë fotografuar fletëvotimet. Informacionet po trajtohen në koordinim me Prokurorinë”, ka bërë të ditur Ahmeti.
Ajo ka thënë se nuk ka të arrestuar.
Ndryshe PDK-ja ka thënë se në Drenas janë arrestuar tre person për fotografim të votës.