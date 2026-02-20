Trump e quan “turp” vendimin e Gjykatës Supreme për rrëzimin e tarifave

Donald Trump e quajti “turp” vendimin e Gjykatës Supreme të SHBA-së për rrëzimin e pjesës më të madhe të tarifave të tij, thanë mediat lokale, transmeton Anadolu.
Duke cituar një person të njohur me reagimin e presidentit, mediat thanë se Trump u informua për vendimin gjatë një takimi me guvernatorët në Shtëpinë e Bardhë.
Sipas personit, Trump ka një plan rezervë.
Me një vendim me 6 vota pro 3 kundër, gjykata vendosi se Trump ka tejkaluar autoritetin e tij kur vendosi tarifa të gjera duke përdorur një ligj të rezervuar për emergjenca kombëtare.
Ky vendim ndalon tarifat e tij të përgjithshme reciproke, përfshirë ato ndaj Kanadasë, Kinës dhe Meksikës, të cilat ai tha se ishin synuar për të kufizuar rrjedhën e narkotikëve të paligjshëm drejt SHBA-së.