Trump fton Netanyahun të bëhet pjesë e Bordit të Paqes për Gazën

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu është ftuar në Bordin e Paqes të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili do t’i jepte Izraelit një vend në tryezën e bisedimeve në një organ mbikëqyrës, që synon të mbikëqyrë zhvillimin e Gazës pas luftës.
Zyra e Netanyahut ka konfirmuar për The Times of Israel se ai ose një përfaqësues i zgjedhur prej tij ishte ftuar në bord.
Bordi i Paqes, i cili do të veprojë si një organ mbikëqyrës ombrellë për Gazën dhe të cilin Trump do ta kryesojë, do të përbëhet kryesisht nga krerë shtetesh nga e gjithë bota.
Trump ka ftuar 60 vende të bashkohen me bordin dhe anëtarësimi i përhershëm do të jetë i disponueshëm për ata që paguajnë 1 miliard dollarë.
Kryeministri izraelit përballet në shtëpi me akuza për korrupsion dhe shkelje të besimit, në një gjyq të vazhdueshëm.
Ai gjithashtu përballet me shqyrtim ndërkombëtar, me Gjykatën Ndërkombëtare Penale që lëshoi urdhër-arreste në nëntor 2024 për krime të dyshuara lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza, ku janë vrarë më shumë se 71,000 njerëz.