Trump kundërshton aneksimin izraelit të Bregut Perëndimor

Shtëpia e Bardhë ka përsëritur se presidenti amerikan Donald Trump kundërshton aneksimin nga Izraeli të Bregut Perëndimor të pushtuar, në një kohë kur komuniteti ndërkombëtar po shpreh shqetësime për masat e reja izraelite që zgjerojnë kontrollin mbi territorin palestinez.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë deklaroi se “një Breg Perëndimor i qëndrueshëm e mban Izraelin të sigurt dhe është në përputhje me synimin e kësaj administrate për arritjen e paqes në rajon”. Komenti erdhi pas vendimit të kabinetit izraelit për të zgjeruar kontrollin edhe në zonat A dhe B, të cilat sipas Marrëveshjeve të Oslos duhet të jenë nën kontroll të plotë ose të pjesshëm të Autoritetit Palestinez.
Qëndrimi i SHBA-së u pasua nga kritika të ashpra nga Evropa, Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI) dhe vende të tjera. Ministrat e Jashtëm të Turqisë, Egjiptit, Jordanisë, Indonezisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dënuan fuqishëm masat izraelite.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme e Turqisë tha se masat synojnë vendosjen e “sovranitetit të paligjshëm izraelit, thellimin e aktivitetit të vendbanimeve dhe imponimin e një realiteti të ri ligjor dhe administrativ”, duke përshpejtuar aneksimin e paligjshëm dhe zhvendosjen e palestinezëve.
Edhe Britania i bëri thirrje Izraelit të tërhiqet nga vendimi, ndërsa OBI shprehu “refuzim absolut” ndaj çdo përpjekjeje për ndryshimin e statusit ligjor të territoreve palestineze të pushtuara, përfshirë Jerusalemin Lindor. Organizata e cilësoi politikën e vendbanimeve si krim lufte dhe shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar se Izraeli nuk ka sovranitet mbi këto territore.
Gjermania dhe vende të tjera evropiane gjithashtu kritikuan masat, ndërsa Spanja paralajmëroi se ato shkelin të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë perspektivën e një shteti palestinez në të ardhmen. Madridi dënoi veçanërisht shfuqizimin e kufizimeve për blerjen dhe regjistrimin e pronave në Bregun Perëndimor, si dhe masat administrative që i japin autoriteteve izraelite juridiksion mbi çështje të ujit, mjedisit dhe trashëgimisë arkeologjike. /mesazhi