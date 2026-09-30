Trump njofton fundin e pranisë ushtarake amerikane në Irak

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të mërkurën se forcat e fundit amerikane po largohen nga Iraku, duke shpallur përfundimin e më shumë se dy dekadave të përfshirjes ushtarake amerikane në vend, transmeton Anadolu.
“Sot, kam kënaqësinë të njoftoj se forcat e fundit amerikane po largohen nga Iraku!”, tha Trump në platformën e tij sociale Truth Social.
“Ka qenë një kohë e gjatë, me vendimmarrje shumë të këqija që na përfshinë në këtë ngërç që në fillim, por së shpejti kjo do të jetë pjesë e historisë”, shtoi ai.
Trump tha se tërheqja do të shënojë përfundimin e operacionit “Inherent Resolve” dhe e përshkroi largimin e forcave dhe pajisjeve të koalicionit nga Baza Ajrore e Erbilit si përfundim të rregullt të misionit amerikan.
Presidenti vlerësoi gjithashtu kryeministrin e ri të Irakut, Ali al-Zaidi.
“Kjo është një ditë e madhe për Amerikën dhe, më e rëndësishmja, ne largohemi duke e lënë Irakun me një kryeministër të ri të mrekullueshëm, Ali al-Zaidi, dikë që e mbështeta që në fillim dhe e përkraha plotësisht”, tha Trump.
“Ai fitoi një zgjedhje që nuk pritej ta fitonte dhe e bëri këtë me një fitore dërrmuese!”, shtoi ai.