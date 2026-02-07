Trump: Teherani dëshiron “shumë” të arrijë një marrëveshje

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se Irani “dëshiron shumë të arrijë një marrëveshje”, pas “bisedimeve të mira” të zhvilluara në Oman, raporton Anadolu.
“Duhet të shohim se çfarë do të jetë ajo marrëveshje. Por mendoj se Irani duket se dëshiron shumë të arrijë një marrëveshje”, u tha Trump gazetarëve në bordin e Air Force One.
Trump përmendi lëvizjeve ushtarake amerikane në rajon.
“Kemi një armatë të madhe dhe një flotë të madhe që po shkon në atë drejtim, do të jetë atje shumë shpejt. Pra, do të shohim si do të funksionojë kjo”, tha ai.
Presidenti amerikan tha se bisedime të tjera priten në fillim të javës së ardhshme dhe paralajmëroi Teheranin për pasoja serioze nëse negociatat dështojnë.
“Do të takohemi sërish në fillim të javës së ardhshme dhe ata duan të bëjnë një marrëveshje, Irani, siç edhe duhet të duan ta bëjnë. Ata i dinë pasojat nëse nuk e bëjnë. Nëse nuk arrijnë një marrëveshje, pasojat do të jenë shumë të rënda”, theksoi Trump.
Ai përjashtoi çdo marrëveshje që do t’i lejonte Iranit të ketë armë bërthamore.
“Por një gjë dhe që në fillim, pa armë bërthamore. Nëse do ta kishim bërë atë marrëveshje dy vjet më parë, do ta kishim bërë, por ata nuk ishin të gatshëm ta pranonin. Tani ata janë të gatshëm të bëjnë shumë më tepër sesa do të bënin një vit e gjysmë më parë apo edhe një vit më parë, kur ne fillimisht, mos harroni, ne kemi vetëm saktësisht një vit që merremi me këtë dhe e nisëm me ta disa muaj pas fillimit të këtij mandati”, tha ai.
Bisedimet indirekte mes SHBA-së dhe Iranit në Oman u mbajtën të premten.
Ministri iranian i Punëvve të Jashtme, Abbas Araghchi, i përshkroi bisedimet si një “fillim të mirë”, duke theksuar se ato mund të vazhdojnë nëse tejkalohet atmosfera e mosbesimit. Ai tha se u ra dakord që procesi të vazhdojë dhe palët mund të mblidhen sërish në Muskat në një datë të mëvonshme.
Ministri i Punëve të Jashtme i Omanit, Badr Albusaidi, tha se bisedimet ishin “shumë serioze”, duke ndihmuar në qartësimin e qëndrimeve të të dyja palëve dhe në identifikimin e fushave për përparim të mundshëm.
Irani dhe SHBA-ja rifilluan diplomacinë indirekte bërthamore pas javësh tensionesh të shtuara, të nxitura nga kërcënimi i Trumpit për veprime ushtarake kundër vendit.