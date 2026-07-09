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Trupi i liderit suprem iranian të vrarë arrin në Karbala të Irakut

Trupi i liderit suprem të vrarë të Iranit, Ali Khamenei, ka mbërritur në qytetin irakian Karbala, transmeton Anadolu.

Mediat irakiane raportuan se turma të mëdha njerëzish u mblodhën në Karbala pasi arkivoli i Khameneit mbërriti nga qyteti Najaf, ku të martën u zhvilluan ceremonitë mortore.

Qeveria irakiane shpalli të mërkurën ditë pushimi zyrtar për të lehtësuar procesionin mortor, i cili përfshinte ceremoni në faltoret e Imam Huseinit dhe Abbasit në Karbala.

Procesioni pritet të përfundojë të enjten në faltoren e Imam Rezas në Mashhad, vendlindjen e Khameneit në verilindje të Iranit, ku ai do të varroset.

Khamenei u vra në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt, duke shkaktuar javë të tëra sulmesh hakmarrëse nga Teherani, të drejtuara kundër Izraelit dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete amerikane.

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