Trupi i liderit suprem iranian të vrarë arrin në Karbala të Irakut

Trupi i liderit suprem të vrarë të Iranit, Ali Khamenei, ka mbërritur në qytetin irakian Karbala, transmeton Anadolu.
Mediat irakiane raportuan se turma të mëdha njerëzish u mblodhën në Karbala pasi arkivoli i Khameneit mbërriti nga qyteti Najaf, ku të martën u zhvilluan ceremonitë mortore.
Qeveria irakiane shpalli të mërkurën ditë pushimi zyrtar për të lehtësuar procesionin mortor, i cili përfshinte ceremoni në faltoret e Imam Huseinit dhe Abbasit në Karbala.
Procesioni pritet të përfundojë të enjten në faltoren e Imam Rezas në Mashhad, vendlindjen e Khameneit në verilindje të Iranit, ku ai do të varroset.
Khamenei u vra në sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt, duke shkaktuar javë të tëra sulmesh hakmarrëse nga Teherani, të drejtuara kundër Izraelit dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete amerikane.