Tunizia vendos kufizime për ujin e pijshëm për shkak të thatësirës

Qeveria tuniziane vendosi kufizime për ujin e pijshëm dhe ndaloi përdorimin e tij në bujqësi deri më 30 shtator, duke u përpjekur të përballet me thatësirën e rëndë që ka prekur vendin, njoftoi Ministria e Bujqësisë.

E rrënuar nga viti i katërt radhazi i thatësirës së rëndë, Tunizia ka parë që nivelet e ujit në diga të bien në 30% të kapacitetit të tyre maksimal për shkak të reshjeve minimale nga shtatori 2022 deri në mes të marsit 2023, siç tha zyrtari i lartë i ministrisë së bujqësisë Hamadi Habib.

Ministria e Bujqësisë ndaloi gjithashtu përdorimin e ujit të pijshëm për larjen e makinave, ujitjen e kopshteve dhe pastrimin e rrugëve dhe hapësirave publike. Shkelësit rrezikojnë gjobë dhe burgim nga gjashtë ditë deri në gjashtë muaj.

Sipas banorëve, për dy javët e fundit autoritetet kanë ndërprerë furnizimin me ujë të pijshëm gjatë natës në pjesë të kryeqytetit dhe qytete të tjera në përpjekje për të reduktuar konsumin. Lëvizja ka ngjallur zemërim. Qeveria nuk pranoi të komentojë mbi raportin.

Vendimi kërcënon të ndezë trazira sociale në një vend, njerëzit e të cilit po vuajnë nga shërbimet publike të cilësisë së dobët, inflacioni i lartë dhe një ekonomi e dobët.

Uji në digën Sidi Salem në veri të vendit, i cili luan një rol kritik në furnizimin me ujë të pijshëm në disa rajone, është në 16% të kapacitetit të tij maksimal.

Të korrat e drithit në Tunizi janë një shenjë e katastrofës, me të korrat në 200,000-250,000 ton këtë vit nga 750,000 ton në 2022, sipas Mohamed Rajaibia nga sindikata e fermerëve. /abcnews

#Tunisia has announced new restrictions on the use of potable #water over the summer due to a #drought.. Find out more here 🔽 pic.twitter.com/388KPQ1VDI

— A21 Middle East News (@a21middleeastn1) March 31, 2023