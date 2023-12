Turistë në dynjanë e Allahut – Fragment

“Me shumë keqardhje, fetarizmi sot ka dalë jashtë shpirtit fetar për shkak të devijimit të thirrjes dhe devijimit të shumicës së thirrësve dhe zhytjes së tyre në lëvozhgë, hollësira, ndryshime dhe çështje dytësore.

Si rrjedhojë, e kanë hedhur pjesën më të madhe të myslimanëve në kontradikta, debate dhe fanatizma, si rrjedhojë krijoi justifikime për ekspertët e ekstremizmit dhe amatorët e fanatizmit dhe çfarë solli ky fetarizëm sipërfaqësor mendjelehtë e trashanik.

Unë mendoj se prej nesh kërkohet, si asnjëherë tjetër më parë, të kthehemi në shpirtin e Islamit dhe burimin e tij të plotë, te mirësia e dashurisë, mëshirës, dhembshurisë, devotshmërisë dhe zemërgjerësisë me kundërshtarin dhe në meditimin e kuptimit të teksteve dhe jo qëndrimit te shkronjat dhe leximi i Kur’anit me zemër dhe jo me buzë”.

(Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Turistë në dynjanë e Allahut”)

