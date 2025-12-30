Turqia arreston 110 të dyshuar për terrorizëm të ISIS-it

Turqia ka arrestuar 110 të dyshuar në Stamboll si pjesë e një operacioni kundër grupit terrorist ISIS (DEASH), thanë autoritetet të martën, raporton Anadolu.
Në një deklaratë, Zyra e Kryeprokurorit Publik të Stambollit tha se 41 nga të dyshuarit ishin të lidhur me terroristët e përfshirë në incidentin terrorist të së hënës në provincën Yalova dhe po planifikonin sulme të ngjashme në Stamboll gjatë festimeve të Vitit të Ri.
Ndërkohë, një deklaratë nga Zyra e Kryeprokurorit Publik të Ankarasë tha se ka lëshuar urdhër për arrestimin e 17 të dyshuarve si terroristë të ISIS-it, përfshirë 11 shtetas të huaj.
Të dyshuarit, përfshirë 11 shtetas të huaj, akuzohen se janë anëtarë të grupit terrorist dhe mbajnë kontakte me zonat e konfliktit, thuhet në deklaratë.
Sipas deklaratës, Byroja e Hetimit të Krimeve Terroriste i identifikoi të dyshuarit përmes analizave të materialeve digjitale të sekuestruara gjatë hetimeve të mëparshme në lidhje me ISIS-in.