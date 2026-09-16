Turqia dënon sulmin me dron të Huthive që e synoi Mekën

Türkiye dënoi fuqishëm të mërkurën një sulm me dron të Huthive që kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës në Arabinë Saudite, duke e rikonfirmuar mbështetjen për sigurinë e Mbretërisë.
“Dënojmë fuqishëm sulmin me dron të Huthive që kishte në shënjestër qytetin e shenjtë të Mekës”, tha Ministria e Jashtme në një deklaratë.
Jemeni është përfshirë nga lufta që prej vitit 2014, kur Huthit morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe disa provincave, duke nxitur ndërhyrjen e një koalicioni arab të udhëhequr nga Arabia Saudite në vitin 2015, në mbështetje të qeverisë jemenase të njohur ndërkombëtarisht.
Grupi rebel është përfshirë në luftime të reja me forcat qeveritare që nga korriku, kur shpalli një bllokadë detare ndaj Riadit, ndërsa së fundmi ka pretenduar përparime përgjatë bregdetit të Detit të Kuq dhe Ngushticës Bab al-Mandeb. Huthit kanë shënjestruar gjithashtu infrastrukturën e naftës të Arabisë Saudite.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha herët të mërkurën se mbrojtja ajrore saudite kishte kapur dhe shkatërruar një dron të lëshuar nga grupi Huthi i Jemenit në jug të Mekës, përpara se ai të hynte në hapësirën ajrore të kufizuar të qytetit të shenjtë.
Türkiye, sipas ministrisë, rikonfirmon “mbështetjen për sovranitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite” dhe theksoi “solidaritetin me Arabinë Saudite”.
“Përsërisim thirrjen tonë që këto sulme, të cilat kërcënojnë gjithashtu stabilitetin dhe sigurinë rajonale, të ndalen menjëherë dhe të shmanget çdo veprim që synon përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve”, thuhet në deklaratë.