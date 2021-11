Twitter do të shfaqë fotot e publikuara në formatin e tyre origjinal

Ndryshimet e fundit të Twitter për mënyrën sesi përpunon fotot vjen pasi kompania u kritikua për prerjen e fotove vitin e kaluar.

Twitter ka vendosur të mos i presë më imazhet në ueb. Është i njëjti algoritëm që Twitter lançoi pak muaj më parë në Android dhe iOS duke ndaluar prerjen e imazheve dhe shfaqjen e tyre të plotë në formatin origjinal.

Kështu gjatë shfletimit do të shikoni imazhet të plota edhe kur aksesoni nga shfletuesi. E njëjta vlen edhe për postimet tuaja. Do të shikoni një paraqitje të plotë të imazhit formati i të cilës nuk do të prishet.

Ndryshimet e fundit të Twitter për mënyrën sesi përpunon fotot vjen pasi kompania u kritikua për prerjen e fotove vitin e kaluar.

Disa përdorues kishin vënë re se algoritmi i prerjes automatike të fotove favorizonte fotot e njerëzve pa ngjyrë. Pas një hetimi Twitter tha se nuk kishte gjetur që algoritmi ishte i njëanshëm dhe bënte dallime të tilla. /PCWorld Albanian