U vra babai, e zëvëndëson i biri: kush është lideri i ri i Iranit?

Nën sulm Epsteinësh, Teherani nuk pranon nënshtrim dhe zgjedh një Ajatollaun e radhës
Mojtaba Hosseini Khamenei, një politikan iranian, klerik dhe bir i Ajatollah Ali Khameneit, u zgjodh Udhëheqësi i ardhshëm Suprem i Iranit nën presionin e Trupave të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), sipas Iran International.
Kush është ai?
Mojtaba Hosseini Khamenei lindi më 8 shtator 1969 në Mashhad, Iran. Ai studioi teologji dhe u arsimua në qendrën seminarike të Qomit, ku dhanë mësim teologët kryesorë shiitë, ndër të tjerë.
Ai ishte anëtar i Gardës Revolucionare dhe në vitin 2009 u përfshi në udhëheqjen e forcave paraushtarake Basij për të shtypur protestat pas zgjedhjeve të diskutueshme.
Pavarësisht “përvojës” së tij të rëndësishme në botën e pushtetit, ai kurrë nuk mbajti një pozicion zyrtar të lartë shtetëror. Shumë vëzhgues e konsiderojnë atë si një nga figurat më me ndikim prapa skenave në pushtetin iranian, me lidhje të rëndësishme me Gardën Revolucionare dhe regjimin teokratik të mullahëve.
Para vdekjes së babait të tij, ai përmendej shpesh si një kandidat i mundshëm për rolin e Udhëheqësit Suprem – megjithëse kjo do të kishte qenë një thyerje me traditën iraniane dhe parimet e hierarkisë shiite, e cila shmang trashëgiminë “trashëgimtare”.
Ideja e një tranzicioni të pushtetit nga babai te djali, në një vend që përmbysi monarkitë në vitin 1979, konsiderohet nga shumë iranianë dhe analistë si jodemokratike – ose e papajtueshme me parimet teologjike të establishmentit shiit.
Pasardhësi 57-vjeçar i Khameneit është një nga njerëzit më të diskutueshëm dhe të fuqishëm “prapa skenave” në elitën politike dhe ushtarake të Iranit – një teolog dhe bir i udhëheqësit më jetëgjatë të vendit – dhe tani një figurë qendrore në zhvillimet.
Zgjedhur nga një organ prej 88 klerikësh
Përzgjedhja e pasardhësit të Ajatollah Ali Khameneit është përcaktuar shprehimisht në Kushtetutën iraniane dhe është përgjegjësi e Asamblesë së Ekspertëve, i njëjti organ që e kishte ngritur atë në pozicion udhëheqës në vitin 1989. Sipas Kushtetutës, pasardhësi i udhëheqësit suprem duhet të zgjidhet nga Asambleja e Ekspertëve.
Ky është një organ prej 88 klerikësh, të cilët -formalisht- zgjidhen nga populli çdo tetë vjet. Megjithatë, në praktikë, vetëm klerikët që konsiderohen absolutisht besnikë ndaj Republikës janë të kualifikuar për të kandiduar. /tesheshi