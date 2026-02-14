Udhëheqësit botërorë mblidhen në Mynih, Kosova përfaqësohet nga Kurti

Konferenca e Sigurisë e këtij viti ka filluar në Mynih, ku 50 udhëheqës globalë janë mbledhur për një samit treditor.
Konferenca, e cila filloi dje dhe do të zgjasë deri të dielën, vjen në një sfond tensionesh transatlantike mbi NATO-n dhe kërcënimet e përsëritura të Donald Trump për të aneksuar Grenlandën.
Duke hapur konferencën të premten, kancelari gjerman Friedrich Merz lëshoi një thirrje drejtuar Uashingtonit: “Le ta riparojmë dhe ringjallim besimin transatlantik së bashku”.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka këmbëngulur që Europa duhet të përgatitet për pavarësi nga SHBA-ja, raporton BBC.
Pas një jave të vështirë të politikës së brendshme, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer pritet të zhvillojë takime me Merz dhe Macron në Mynih, përpara se të flasë në samit të shtunën në mëngjes.
Tensionet në Kinë dhe një marrëveshje paqeje për Ukrainën janë gjithashtu në agjendë përpara raundit të ardhshëm të bisedimeve trepalëshe javën e ardhshme.
Në këtë konferencë, Republika e Kosovës përfaqësohet nga kryeministri Albin Kurti.