Uji i arrës së kokosit shërues për gurët në veshka

Konsumimi i ujit të kokosit forcon sistemin tuaj imunitar dhe eliminon bakteret që shkaktojnë infeksionet e traktit urinar, gonorreja, si dhe viruset që shkaktojnë ftohjet.

Ai do të pastrojë rrugët urinare dhe kanalet e fshikëzës së urinës dhe do të ndihmojnë në eliminimin toksinave nga trupi.

Uji i arrës së kokosit ndihmon për gurët në veshka duke e holluar urinën në mënyrë që kimikatet e ndryshme në veshka si, kalcium, fosfateve ose acidi i urinës, të pakësohen.

Nëse keni puçrra fytyre, lëkurë me vaj ose të thatë, ajo që duhet të bëni është që të thithni me pambuk ujin e kokosit dhe ta aplikoni atë direkt në zonën e prekur dhe ai do të mbajë të hapur poret,

Një gotë uji kokosi është e mjaftueshme për të mbajtur lëkurën tuaj të hidratuar dhe rrezatuese gjatë tërë ditës, gjithashtu, uji i kokosit do t’ju ndihmojë për të rifituar energjinë tuaj pas aktiviteve fizike.