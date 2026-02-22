Ukraina njofton 1 të vrarë dhe 25 të plagosur nga shpërthimi i eksplozivëve në Lviv

Ukraina njoftoi sot se të paktën një person ka humbur jetën dhe 24 të tjerë janë plagosur si pasojë e detonimit të mjeteve shpërthyese në qytetin perëndimor Lviv, transmeton Anadolu.
Policia Kombëtare e Ukrainës bëri të ditur se linja e emergjencës ka pranuar një raportim për një thyerje në një dyqan në Lviv rreth orës 00:30 sipas kohës lokale të së dielës (22:30 GMT të së shtunës), dhe se një shpërthim ndodhi në vendngjarje pasi mbërriti patrulla e parë.
“U konstatua paraprakisht se kanë shpërthyer mjete shpërthyese të improvizuara. Si pasojë e shpërthimeve humbi jetën një police 23-vjeçare”, thuhet në njoftim, duke shtuar se 24 persona të tjerë u plagosën dhe se u dëgjua edhe një shpërthim tjetër pasi mbërriti patrulla e dytë në vendngjarje.
Në njoftim thuhet gjithashtu se në vendngjarje kanë punuar grupi hetimor, ekspertët e eksplozivëve dhe shërbime të tjera të specializuara, ndërsa të plagosurve po u ofrohet ndihma e nevojshme mjekësore.
Ngjarja u cilësua si “sulm terrorist”, duke u shtuar se janë nisur procedime penale sipas Kodit Penal të vendit dhe se hetimet paraprake po zhvillohen nga shërbimi rajonal kundër terrorizmit.
Guvernatori i Lvivit, Maksym Kozytskyi, shkroi veçmas në Telegram se autorët e incidentit përballen me deri në 12 vjet burg dhe konfiskim të pasurisë, duke e cilësuar gjithashtu ngjarjen si “sulm terrorist”. Ai më pas njoftoi se numri i të plagosurve u rrit në 25 dhe se disa prej tyre janë në gjendje të rëndë.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha më vonë në rrjetin social amerikan X se ministri i Brendshëm, Ihor Klymenko, e ka informuar për ndalimin e një personi të dyshuar për kryerjen e sulmit.
Askush nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për incidentin dhe autoritetet nuk kanë bërë publik emrin e të dyshuarit.