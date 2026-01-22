Ulutash dhe Elshani diskutojnë për sigurinë dhe bashkëpunimin

Komandanti i misionit KFOR të udhëhequr nga NATO, Gjeneral Major Özkan Ulutaş, u takua me Zëvendës Komandantin Rajonal të Policisë së Kosovës për Veri, Nënkolonel Veton Elshani.
Takimi, pjesë e ndërveprimeve të Gjeneral Ulutaş me homologët e tij institucionalë, u përqendrua në situatën e sigurisë, stabilitetin rajonal dhe bashkëpunimin midis KFOR-it dhe institucioneve në Kosovë.
“Angazhime të tilla të rregullta janë një element kyç për të ofruar një pasqyrë të vlefshme të drejtpërdrejtë mbi realitetet lokale, për të nxitur besimin e ndërsjellë dhe për të rritur aftësinë e KFOR-it për të përmbushur në mënyrë efektive mandatin e tij”, thuhet në njoftimin e KFOR-it.