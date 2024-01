Unë dhe Kurani përpjekje për të kuptuar – Fragment

Kaptina e parë El-Fatiha

Në hyrje të Kuranit e gjeni hartën orientues për çdo gjë që do të vij pas.

Kjo hartë, posedon 9 direktiva kryesore:

1. “Bismilahi” simbolizon zgjedhjen fillestare për një perspektivë gjithëpërfshirëse të jetës.

2. Baza kryesore e marrëdhënies së Krijuesit me krijesat e Tij, është mëshira.

3. Mëshira e Zotit përfshinë, gjitha botët.

4.Projekti i fesë është, të përcjell mëshirë për gjithë botën.

5. Koncepti i Ditës së Fundit, nënkupton drejtësi absolute, efektivitet dhe kujdes të shtuar në këtë botë.

6. Koncepti i adhurimit në Kuranin Fisnik nënkupton, çdo veper e mirë, e destinuar për Zotin.

7. Koncepti i mbështetjes(ndihmes) është thelbësor për tu përballur me vështirësitë e jetës.

8. Rruga e atyre që Zoti i ka bekuar, përcaktohet apo përkufizohet me punën e të mirëve.

9. Paralajmërim për rrezikun e prishjes së ndërgjegjes dhe lajthitjes së rrugës.

Marrë nga libri:

Unë dhe Kurani përpjekje për të kuptuar nga Dr.Jassim Sulltan.

Nga: Hoxhë Halil Avdulli