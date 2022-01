Ushqime që ju ndihmojnë të shpëtoni nga ulçera në stomak

Ulçera e stomakut e njohur ndryshe si ulçera gastrike është një lloj plage ose lezioni që zhvillohet në stomak, por edhe në pjesën e zorrëve. Sipas Shoqatës Amerikane të Gastrologjisë, rreth katër milionë njerëz kanë ulçer në stomak dhe një në çdo 10 njerëz vuan nga një e tillë të paktën një herë gjatë jetës së tyre. Ulçera në stomak ndodh kur stomaku ose pjesa e zorrëve irritohen nga efektet e dëmshme të acidit gastrik. Ky i fundit prodhohet gjatë procesit të tretjes.

Si mund ta kuroni fillimisht në shtëpi përmes dietës ushqimore? Ka një listë me ushqime që mund t’ju hyjnë në punë!

1. Lakra

Lakra është një ilaç shumë i mirë për ulcerën në stomak. Duke qenë një ushqim që përmban acid laktik, lakra ndihmon të prodhojë një amino acid që stimulon rrjedhjen e gjakut në aparatin tretës. Kjo nga ana tjetër ndihmon në forcimin e muskujve të stomakut dhe shërimin e ulçerës .

Plus, lakra përmban një sasi të mirë të vitaminës C , e cila është gjetur të jetë veçanërisht e dobishme për pacientët me infeksione H. pylori (ulcër). Gjithashtu, eksperimentet tregojnë se lëngu i freskët i karrotës përmban një faktor anti- peptike ( vitaminë U ) .

* Pini një 1/2 gote me këtë lëng para çdo vakti dhe në kohën e gjumit .

2. Banane

Për trajtimin e ulcerës së stomakut, si bananet e pjekurura dhe të papjekura janë shumë të efektshme. Ekzistojnë disa komponentë antibakterial të bananes që pengojnë rritjen e ulcers.

Bananet gjithashtu mbrojnë sistemin tretës duke ‘fshirë’ aciditetin e lëngjeve gastrike.

* Për trajtimin e një ulçëre, hani të paktën tre banane të pjekura në ditë. Nëse nuk dini si bëhen bananet e pjekura, ju mund të bëni milkshakes.

* Përndryshe, zhvishni dy ose tre banane dhe pritini ato në feta të holla. Vendosni fetat në diell derisa ato të bëhen të thata. Bluajini copat e thata me një thërrmues. Miksojini së bashku dy lugë këtij pluhuri dhe një lugë gjelle mjaltë. Konsumoni këtë përzierje tre herë në ditë për rreth një javë.

3. Spec i kuq pluhur.

Çuditërisht, speci i kuq është një tjetër ilaç shumë efektiv për trajtimin e ulcërës së stomakut. Sipas një studimi të publikuar nga ‘Shqyrtimet Kritike të Shkencës Ushqimore dhe të Ushqyerit’ rezultoi se lënda capsaicin e pranishme në piperin e kuq frenon sekretimin e acideve të stomakut, nxit prodhimin e alkalit, stimulon sekrecionin e mukozës dhe qarkullimin e gjakut, duke parandaluar dhe shëruar kështu ulcerat .

– Miksoni 1/8 lugë çaji piper të kuq në një gotë me ujë të ngrohtë. Pijeni atë dy herë në ditë për dy deri tre ditët e para. Gradualisht rrisni sasinë e piperit të kuq deri në 1/3 lugë çaji dy herë në ditë për pjesën tjetër të javës .

– Ose, merrni kapsula të pluhurit të kuq që ju mund të blihen në dyqanet e ushqimeve të shëndetshme. Merrni tre kapsula në ditë menjëherë pas ngrënies për një javë të tërë.

-Gjithashtu mund të shtoni një copë speci të kuq supërave, mishit dhe pjatave tuaja të preferuara.

4. Kokos.

Kokosi është shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga ulcera në stomak për shkak të cilësive të tij antibakteriale. Ai vret bakteret që shkaktojnë këtë sëmundje. Për më tepër, qumështi kokosit dhe uji i kokosit kanë gjithashtu veti anti-ulçerë.

-Pini disa gota qumësht të freskët kokosi apo ujë cdo ditë. Gjithashtu, hani pjesën e bordhë e të fortë të tij. Ndiqni këtë trajtim për të paktën një javë për të marrë rezultate pozitive.

– Ose, merrni një lugë gjelle vaj kokosi në mëngjes dhe një tjetër para se të flini për një javë. Ky i fundit është i përbërë kryesisht nga acidet yndyrore të mesme, e mund të tretet lehtësisht nga stomaku.