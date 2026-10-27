Ushqimet e përpunuara dhe kanceri i zorrës së trashë – çfarë duhet të dini

Konsumi më i lartë i ushqimeve ultra të përpunuara nuk shoqërohet me një incidencë më të lartë të kancerit të zorrës së trashë, ka treguar një studim i madh amerikan i botuar në revistën PLOS Medicine.
Megjithatë, studiuesit kanë zbuluar se ajo që përmbahet në ushqim është thelbësore: disa lloje të produkteve ultra të përpunuara shoqërohen me rrezik më të ulët dhe disa me rrezik më të lartë.
Studimi u drejtua nga Erikka Loftfield nga Instituti Kombëtar i Kancerit (NCI) i SHBA-së dhe përfshiu 461,682 amerikanë që u përfshinë në hulumtim në vitet 1995 dhe 1996, kur ishin midis 50 dhe 71 vjeç.
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Në fillim, pjesëmarrësit plotësuan një pyetësor rreth asaj se sa shpesh hanë ushqime të caktuara dhe më pas u ndoqën deri në vitin 2018, një mesatare prej 18.8 vjetësh.
Gjatë asaj periudhe, midis tyre u diagnostikuan 10,075 raste të kancerit të zorrës së trashë.
Ushqimet ultra të përpunuara përbënin mesatarisht 43 përqind të marrjes ditore të kalorive të pjesëmarrësve.
Ata që hëngrën më shumë prej tyre nuk u sëmurën më shpesh sesa ata që hëngrën më pak.
Bukë dhe drithëra po, produkte mishi jo
Pamja është e ndryshme kur ushqimet ultra të përpunuara ndahen sipas llojit. Drithërat e plota, fibrat, produktet e qumështit dhe kalciumi nga burime ultra të përpunuara shoqërohen me më pak raste të kancerit të zorrës së trashë.
Një model i tillë u tregua nga buka, drithërat e mëngjesit dhe ëmbëlsirat e ngrira dhe pijet me qumësht.
Në të kundërt, mishi nga burime ultra të përpunuara shoqërohej me një rrezik më të lartë të sëmundjes.
Ata që hëngrën mish dhe peshk më të përpunuar kishin një rrezik 10 për qind më të lartë se ata që hëngrën më pak. Pothuajse tre të katërtat e mishit të përpunuar që hëngrën pjesëmarrësit vinin nga produkte ultra të përpunuara.
Studiuesit llogaritën gjithashtu se zëvendësimi i 10 përqind të ushqimeve ultra të përpunuara (sipas peshës) me ushqime minimalisht të përpunuara shoqërohej me një incidencë prej dy përqind më të ulët të kancerit të zorrës së trashë.
Kufizimet e studimit
Autorët paralajmërojnë se rezultatet mund të mos vlejnë për të gjithë.
Shumica e pjesëmarrësve ishin burra të bardhë të moshuar, dhe dieta u regjistrua vetëm një herë, në fillim të studimit, kështu që ndryshimet në zakone gjatë dekadave pasuese nuk u gjurmuan.
Furnizimi dhe konsumi i ushqimeve ultra të përpunuara është rritur ndjeshëm që atëherë, gjë që ka të ngjarë të jetë një nënvlerësim i marrjes aktuale.
Studimi është vëzhgues, që do të thotë se tregon një lidhje, por nuk vërteton se një ushqim i caktuar rrit ose ul drejtpërdrejt rrezikun e kancerit.
Studiuesit thanë gjithashtu se nuk mund të shqyrtonin ndikimin e aditivëve, siç janë emulsifikuesit, sepse nuk kishin të dhëna mbi përbërësit.
Përfundimet e studimit, sipas autorëve, mbështesin rekomandimet ekzistuese: hani drithëra të plota, fibra, produkte qumështi dhe ushqime të pasura me kalcium, dhe shmangni mishin e përpunuar.