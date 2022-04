Ushqimet e shëndetshme që mund t’i hani në mbrëmje

Ndonjëherë nevojitet një vakt para gjumit, megjithëse jo opsioni më i mirë.

Nëse jeni të uritur në mbrëmje, do t’ju duhet të hani diçka, ndaj është mirë të kërkoni ushqime të shëndetshme që do të përmirësojnë cilësinë e gjumit.

Nëse po pyesni se çfarë të hani para gjumit pa ndikuar negativisht në gjumin tuaj nga ushqimi, atëherë ne kemi një zgjidhje për ju. Këtu janë disa ide për një vakt të shëndetshëm në mbrëmje.

Kivi

Sipas dietologes Samantha Cassetty, kivi është një ushqim i mrekullueshëm që përmban serotonin dhe do t’ju ndihmojë të flini më lehtë. Përveç kësaj, është i pasur me vitaminë C dhe fibra, që do të thotë se do të frenojë ndjenjën e urisë.

Arrat

Për një rostiçeri të shijshme, e cila është gjithashtu e shëndetshme, merrni një grusht arra që përmbajnë magnez dhe zink dhe ato forcojnë prodhimin e melatoninës. Nëse dëshironi zgjedhjen më të shëndetshme për gjumë më të mirë, zgjidhni fëstëkët, vetëm sigurohuni që të mos jenë të kripur sepse janë plot melatoninë, ndaj 28 gramë nga kjo kafshatë përmban rreth 7 miligramë melatoninë. Përveç kësaj, ato përmbajnë yndyrna të shëndetshme që do t’i tregojnë trurit se nuk jeni më të uritur, shpjegoi dietologia Bess Berger.

Kosi

Sipas shkencëtarëve në European Journal of Nutrition, konsumimi i përditshëm i kosit mund të forcojë sistemin imunitar sepse përmban kultura bakteriale të Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus. Përveç kësaj, ai ofron sasi të mira të kalciumit, vitaminave B dhe D dhe lëndëve të tjera ushqyese që veprojnë në sistemin imunitar. Përveç kësaj, ai përmban triptofan, një aminoacid që do t’ju ndihmojë të bini në gjumë, sepse shndërrohet në serotonin, e cila nga ana tjetër shndërrohet në melatonin, një hormon që nxit gjumin e mirë.

Banane dhe gjalpë kikiriku

Ky kombinim është shumë i popullarizuar në mesin e nutricionistëve. Bananja përmban triptofan, i cili do të shndërrohet në melatonin dhe përmban kalium dhe magnez, të cilët do të parandalojnë ngërçet që mund të ndërhyjnë në gjumin tuaj. Gjalpi ofron yndyrna të shëndetshme të pangopura, kështu që ju mund të harroni lehtësisht ndjenjën e urisë. Një banane dhe një lugë gjalpë kikiriku mjaftojnë për të plotësuar nevojat e organizmit, por edhe për të fjetur mirë.

Perime dhe humus

Ky është një kombinim i mrekullueshëm për ëndrra të mira, dhe Berger ju këshillon të merrni perimet tuaja të preferuara dhe 2 lugë humus dhe të shijoni një rostiçeri të shëndetshme dhe të shijshme që përmban yndyrna të shëndetshme, fibra dhe karbohidrate.

Kokoshka

Kokoshkat janë një kokërr integrale, që do të thotë se ju do të merrni shumë fibra në trupin tuaj, dhe ka triptofan për t’ju ndihmuar të bini më lehtë në gjumë. Nëse vetëm kokoshkat nuk mjaftojnë, eksperti ju këshillon të merrni disa boronica të thata dhe arra të thekura për të kënaqur urinë. Me këtë kombinim, nuk do të ketë rritje të sheqerit në gjak, gjë që mund të pengojë gjumin e mirë.

Çaj kamomili

Ky vakt i shëndetshëm para gjumit ofron shumë gjëra, por mbi të gjitha do t’ju ngop dhe do t’ju qetësojë. Çaji i kamomilit përmban antioksidantë që do të kontribuojnë në relaksim dhe gjumë të mirë.