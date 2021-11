Ushqimet që ndihmojnë në nxitje natyrale të lindjes te shtatzënat

Ndërsa shtatzënia është një udhëtim i gëzueshëm, ai gjithashtu mund të bëhet pak dërrmues, veçanërisht në fazat e fundit të shtatzënisë.

Pritja e lindjes mund të jetë emocionuese dhe e frikshme, veçanërisht për nënat për herë të parë.

Shumë herë me afrimin e datës së lindjes, nënat e ardhshme duan të përpiqen dhe të përshpejtojnë procesin e lindjes në mënyrë natyrale.

Jo të gjitha ushqimet që besohet se ndihmojnë në nxitjen e lindjes mbështeten nga kërkime ose prova, megjithatë, në fund të shtatzënisë, shumica e tyre nuk paraqesin rrezik as për nënën, as për fëmijën.

Ananasi

Ky frut është ndër të parët që kryeson ‘listën e ushqimeve të ndaluara’ në fillim të shtatzënisë. Por në fund, besohet se ananasi mund të ndihmojë në procesin e induksionit të lindjes në mënyrë natyrale. Ai përmban një enzimë të quajtur bromelain që besohet se ndihmon në procesin e pjekjes së qafës së mitrës, i cili më pas do të shkaktojë zgjerimin e qafës së mitrës.

Hurma

E pasur me fibra, hurma besohet se ndihmon në procesin e pjekjes së qafës së mitrës, e cila më pas mund të nxisë lindjen në mënyrë natyrale. Megjithatë, hurmat janë të larta në përmbajtjen e tyre të sheqerit dhe duhet të konsumohen me mençuri duke reduktuar përdorimin e formave të tjera të ushqimeve me sheqer. Ato nuk janë të përshtatshme për ata që kanë diabet gestacional gjatë shtatzënisë.

Papaja e papjekur

Ky është një tjetër frut që e sheh veten në listën e ushqimeve që duhen shmangur gjatë shtatzënisë, por në ditët e fundit të shtatzënisë, papaja e papërpunuar e papjekur në fakt mund të ndihmojë në fillimin e lindjes. Ai përmban lateks i cili vepron në mënyrë të ngjashme me hormonin oksitocinë dhe mund të ndihmojë në fillimin e lindjes.

Gjethja e kuqe e mjedrës

Gjethet e kuqe të mjedrës në formën e çajit ose tretësirës besohet se ndihmojnë në forcimin e kontraktimeve të mitrës dhe ndihmojnë tonin e muskujve të legenit. Për këtë arsye, besohet se konsumimi i rregullt i këtyre gjetheve më afër datës së caktuar mund të ndihmojë në procesin e punës natyrale. Duke qenë se ndikon edhe në kontraktimet Braxton-Hicks, konsumimi i këtyre gjetheve këshillohet vetëm në fund të shtatzënisë, mundësisht pas javës së 34-të.