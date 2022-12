​Ushqimet që nuk duhet të hani për darkë

Nëse po përpiqeni të hani më shëndetshëm, është e rëndësishme të dini se disa ushqime duhet të shmangen për darkë.

Ngrënia e disa ushqimeve mund të shkaktojë urth, t’ju pengojë të bëni një gjumë të mirë gjatë natës ose të pengojë qëllimet tuaja për humbje peshe.

Amidoni

Patatet, makaronat dhe orizi janë shembuj të ushqimeve me niseshte që hahen shpesh për darkë. Megjithatë, nutricionistët pohojnë se ky ushqim thjesht metabolizohet në sheqer dhe krijon sheqer të ngritur në gjak dhe insulinë. Kjo nuk është mirë sepse nuk do të digjet për energji, por do të depozitohet si yndyrë.

Ushqim pikant

Çuditërisht, ushqimi pikant nuk është i mirë për darkë. Nutricionistja Karen Z. Berg tha se ushqime të tilla mund të shkaktojnë urth, veçanërisht nëse bini për të fjetur pasi i keni konsumuar.

Karbohidratet e thjeshta

Edhe pse karbohidratet mund të jenë të mira për ju, ato zakonisht nuk janë të mira për t’u ngrënë në mbrëmje. Eksperti i të ushqyerit Kieron Foster shpjegoi se është një ushqim me një indeks të lartë glicemik, që në thelb do të thotë se përthithet shpejt në qarkullimin e gjakut.

Pra, nëse nuk ushtroni dhe i përdorni ato sheqerna si burim karburanti, ato do të kthehen në yndyrë dhe do të depozitohen në trupin tuaj, gjë që do të rrisë peshën tuaj trupore. Këtu përfshihen ushqime të tilla si patatet, makaronat, pica, ëmbëlsirat, pijet e gazuara, lëngjet e frutave, buka dhe mbushjet e ndryshme.

Ushqim me yndyrë të lartë

Sado të kënaqshme të jenë ushqimet me yndyrë, veçanërisht pas një dite të gjatë, duhet t’i rezistoni tundimit për t’i ngrënë për darkë.

Berg shpjegoi se ky ushqim duhet të kufizohet si pjesë e një diete të shëndetshme, por më shumë gjatë natës sepse është i vështirë për t’u tretur dhe lë gjurmë në traktin gastrointestinal.

Çokollatë

Edhe pse pothuajse të gjithëve u pëlqen të hanë çokollatë për ëmbëlsirë, Berg pohon se ajo ka kafeinë dhe mund t’ju pengojë të bini në gjumë.