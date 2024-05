Ushtari izraelit djeg Kuranin në Gaza

Një ushtar i Forcave të Mbrojtjes izraelite (IDF) hodhi një kopje të Kuranit në një zjarr që shpërtheu brenda një xhamie në Rripin e Gazës, ndërsa ishte i përfshirë në operacionin ushtarak.

Këtë e ka bërë të ditur Radio Ushtria izraelite, duke nënvizuar se policia ushtarake IDF ka nisurnjë hetim ndërsa video e incidentit po qarkullon në rrjetet sociale.

“Sjellja e ushtarit nuk është në përputhje me vlerat e IDF.

IDF respekton të gjitha fetë dhe dënon një sjellje të tillë”, tha një zëdhënës i IDF për Radio Army. /abcnews

[@tamerqdh] unveils alarming footage depicting Israeli soldiers burning Quran book within a mosque in Gaza.

The video captures a soldier tossing the Quran into flames as the mosque is set ablaze. pic.twitter.com/qTuYZ0rejm

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 21, 2024