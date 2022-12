Ushtria gjermane planifikon vendosjen e një sistemi antiraketë në Poloni

Gjermania i ka ofruar Polonisë pajisjet për të mbrojtur hapësirën e saj ajrore pasi një raketë e humbur nga lufta në Ukrainë u rrëzua në tokën polake dhe vrau dy persona muajin e kaluar.

Por një grindje shpërtheu kur Varshava i tha Berlinit se ”do të ishte më mirë për sigurinë e palës polake nëse Gjermania dërgonte bateritë Patriot direkt në Ukrainë”.

Gjermania ka argumentuar se asnjë anëtar i NATO-s nuk ka dërguar patriotë në Ukrainë dhe se sistemi deri më sot është vendosur vetëm për të mbrojtur territorin e NATO-s.

Sistemi Patriot i prodhuar në SHBA mund të angazhojë avionë armik, raketa balistike taktike dhe raketa lundrimi dhe ka një rreze prej mbi 60 kilometrash. /atsh

🔖🇩🇪🇵🇱Polish President asks Germany to send Patriot missiles to Ukraine for Poland’s security: Poland called on Germany to deliver promised US-made Patriot missiles destined for Poland to Ukraine instead, the country’s president Andrzej Duda said on Friday (November 25).Berlin pic.twitter.com/jeM0pBA6H9

