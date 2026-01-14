Ushtria izraelite nis inkursion të ri në Quneitra të Sirisë

Forcat izraelite kryen sot inkursion të ri në rajonin jugor të Sirisë, Quneitra, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve SANA, një njësi ushtarake izraelite e përbërë nga dy automjete hyri në zonë përmes vendbanimit jugor të Bir Ajam dhe përparoi drejt fshatit Barika. Forcat izraelite u ndalën pranë zonës Bir al-Kabbas rreth 10 minuta përpara se të tërhiqen përgjatë të njëjtës rrugë.
Inkursioni i fundit ndodhi pavarësisht marrëveshjes së arritur më parë këtë muaj midis Sirisë dhe Izraelit për të krijuar mekanizëm komunikimi të mbikëqyrur nga SHBA-ja që synonte uljen e përshkallëzimit ushtarak dhe lehtësimin e koordinimit, sipas një deklarate trepalëshe të lëshuar pas bisedimeve në Paris.
Forcat izraelite kanë kryer pothuaj se inkursione të përditshme në territorin sirian, veçanërisht në rajonin e Quneitras, duke arrestuar civilë, duke ngritur pika kontrolli dhe duke marrë në pyetje kalimtarët dhe duke shkatërruar toka bujqësore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.