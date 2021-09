Vaksinimi kundër COVID-19 është një detyrë qytetare dhe morale

Tema e shëndetit si e mirë publike i bën jehonë përgjegjësisë shoqërore dhe, në këtë periudhë, detyrës morale dhe qytetare për t’u vaksinuar, tha sot presidenti italian, Sergio Mattarella.

“Vaksinimi është mjeti që komuniteti shkencor na e dorëzoi shpejt për të mposhtur virusin dhe po na lejon të kapërcejmë pasojat jo vetëm shëndetësore, por edhe ekonomike dhe sociale”, tha Mattarella.

“Le të mos e përmendim lirinë për t’i shpëtuar vaksinimit, sepse kjo përmendje është e barabartë me kërkesën për një licencë për të vënë në rrezik shëndetin e të tjerëve dhe, në disa raste, për të rrezikuar jetën e të tjerëve”, vazhdoi presidenti i Republikës.

Mattarella vuri, gjithashtu, në dukje se të dhënat e rimëkëmbjes ekonomike janë të një natyre jashtëzakonisht pozitive, duke theksuar se “kjo është e mundur, sepse ne po luftojmë pandeminë me sjellje të përgjegjshme, me vaksinim, me maturi që nuk bie ndesh me normalitetin e jetës”. /atsh