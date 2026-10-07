Dialog me mikun tim ateist – Fragment

“Allahu që është Bujari na ka lejuar të hymë tek Ai në çfarëdo lloj kohe pa caktuar takim, të qëndrojmë në praninë e Tij sa të duam dhe t’i bëjmë dua sa të mundemi!
Thjesht të shtrijmë sexhaden e namazit e të themi “Allahu Ekber” ne hymë në praninë e Tij dhe kërkojmë çfarë të duam.
Ku janë mbretërit, tek të cilët nuk mund të hymë pa marrë takim dhe të qëndrojmë me ta sa të duam?!
Rreth kësaj, zotëria jonë, robi i mirë, Shejkh Sharavi thotë: E quaj veten krenar, se unë rob, hyj pa takim te Zoti, që në shenjtërinë e Tij është më Krenari, por unë e takoj ku dhe kur të dua!”
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Dr. Mustafa Mahmud, nga libri “Dialog me mikun tim ateist”
Hoxhë Lavdrim Hamja