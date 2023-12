Valve publikon listën e lojërave më fitimprurëse në Steam gjatë 2023

Është një listë vjetore e cila vë në dukje disa prej lojërave më fitimprurëse. Si rezultat ato janë ndarë në katër kategori: Platinium (1-12), Gold (12-24), Silver (25-50) dhe Bronze (51-100).

Valve publikoi një listë titujsh “Best of Steam” ku përfshihen edhe lojërat më të luajtura gjatë vitit nëpër platforma të ndryshme.

Është një listë vjetore e cila vë në dukje disa prej lojërave më fitimprurëse. Si rezultat ato janë ndarë në katër kategori: Platinium (1-12), Gold (12-24), Silver (25-50) dhe Bronze (51-100).

Të dhënat janë për periudhën 1 Janar 2023 deri më 15 Dhjetor 2023. 11 titujt më fitimprurëse vijojnë si mëposhtë:

Counter-Strike 2

Starfield

Sons of the Forest

Cyberpunk 2077

PUBG: Battlegrounds

Hogwarts Legacy

Baldur’s Gate 3

Destiny 2

Apex Legends

Call of Duty

Dota 2

Në mesin e këtyre titujve nuk ka surpriza të shumta me përjashtim të lojës horror Sons of the Forest dhe faktit se Destiny 2 mbetet loja më popullore në komunitetin Steam pavarësish problemeve.

Valve gjithashtu ka përpiluar të dhëna rreth titujve të rinj më të shitur të cilët vijojnë si mëposhtë:

Resident Evil 4

Remnant 2

Street Fighter 6

Payday 3

EA Sports FC 24

Star Wars Jedi: Survivor

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Së fundi Steam publikoi edhe listën “Most Play Games” në Steam Deck e cila matet sipas lojtarëve aktivë në ditë. Me përjashtim të titujve të zakonshëm si Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 dhe Starfield, gjithashtu gjejmë edhe titujt si Grand Theft Auto V, Half-Life, Dave dhe Diver, Elden Rings dhe Vampire Survivors.