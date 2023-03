Varfëri e lartë në Mitrovicë, mbi 2 mijë e 130 familje me asistencë sociale

Numri i rasteve sociale në qytetin e Mitrovicës është shumë i lartë, ndërsa papunësia dhe mungesa e zhvillimit të industrisë në këtë qytet, janë ndër shkaqet kryesore për gjendjen e rëndë socio-ekonomike.

Sipas informatave zyrtare, në Komunën e Mitrovicës janë gjithsej 2 mijë e 131 familje përfitues të skemës së ndihmës sociale.

Drejtoresha e Drejtorisë për Integrime Evropiane dhe Mirëqenie Sociale në Mitrovicë, Drita Ibrahimi, ka bërë të ditur për KosovaPress se gjendja socio-ekonomike në këtë komunë është mjaft e rëndë si rezultat i papunësisë dhe mungesës së zhvillimit të industrisë.

“Gjendja socio-ekonomike në komunën tonë është mjaft e rëndë… Numri i familjeve përfituese të ndihmave sociale në komunën e Mitrovicës së Jugut është 2 mijë e 131. Ky numër ndryshon prej muajit në muaj ngase vlerësohet sipas kritereve të parashtruara… Si faktor i këtij numri të lartë është se Mitrovica ka qenë dhe është qytet industrial, numri më i madh i punëtorëve ka qenë i punësuar në fabrikat e gjigantit ‘Trepça’… Si shkak tjetër i numrit të madh të përfituesve të ndihmave sociale është edhe papunësia, pastaj është faktori politik gjithsesi… Ne si Komunë jemi duke bërë çmos për ta zbutur këtë papunësi. Çdoherë jemi në kontakt me bizneset private, pastaj OJQ-të përmes programeve të ndryshme bëjnë trajnimin e popullatës nga profilet që i kërkon tregu i punës dhe ne vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim dhe besoj se me vullnetin e të gjithëve së bashku do të arrijmë të zvogëlojmë numrin e familjeve të cilat janë nën asistencë sociale”, ka thënë Ibrahimi.

Sociologu Ramadan Beshiri konsideron se Mitrovica vjen nga një ekonomi shumë e fuqishme para luftës, dhe ndryshimi i madh që ka ndodhur nga paslufta në këtë qytet, ka ndikuar në nivelin social të popullsisë.

Ai shtoi se edhe problemi politik në këtë qytet ka ndikuar negativisht tek investitorët e huaj, përkatësisht në përkeqësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.

Duke potencuar investimet në arsim si sukses krucial, Beshiri ka porositur se gjeneratat e reja duhet të vijnë të arsimuara dhe me ndjenjën e atdhedashurisë.

“Mitrovica vjen nga një ekonomi shumë e fuqishme para luftës dhe ky ndryshim i madh që ka ndodhë nga paslufta në Mitrovicë ka ndikuar në masën e popullsisë dhe nivelin e tyre social… Normalisht gjendja fragjile në mes dy popujve ose konflikti ndëretnik i cili ka mbetur peng me Mitrovicën e veriut dhe të jugut ku një urë ndanë dy popuj të armiqësuar, ka luajtur një rol shumë negativ në thithjen e investitorëve. Do të thotë investitorët kanë hezituar të investojnë këtu, andaj qyteti ka mbetur në një gjendje goxha të mjerueshme nga aspekti social… Unë mendoj se çështjet kruciale të një vendi janë arsimi. Çdo vend që përkushtohet në investime në arsim do ketë suksese. Gjeneratat e reja duhet të vijnë të arsimuar dhe me atdhedashuri, d.m.th. t’i bëjnë ballë barrierave të globalizmit dhe të qëndrojnë në vendin e tyre… Gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme tregu i punës në Kosovë nuk ka vend vetëm për ekonomistë, juristë, sociologë, vendi ynë ka shumë nevojë për shkolla profesionale. Sot është një patriotizëm modern të jesh një mjeshtër i knaufit, bravar, ndërtimtar”, u shpreh Beshiri.

Ndërkaq, Nysret Maxhera, ekonomist i njohur mitrovicas, gjendjen socio-ekonomike të mitrovicasve e përshkruan të rëndë, madje me mundësi të përkeqësimit, si pasojë e faktorëve politikë e ekonomikë.

Sipas tij, papunësia në Mitrovicë vjen si pasojë e mungesës së zhvillimit ekonomik, përkatësisht industrial, kur dihet se ky qytet në të kaluarën është shquar me industrinë e saj.

Ai ka përmendur edhe mungesën e investimeve, aktivizimin e kapaciteteve ekzistuese, si faktorë që kanë ndikuar në gjendjen e rëndë për mitrovicasit.

Maxhera, zgjidhjen e kësaj gjendje të rëndë, e sheh duke propozuar që të gjitha strukturat udhëheqëse të vendit të orientohen në zhvillimin industrial duke shfrytëzuar paratë që janë tepricë.

Ai tha se rreth 4-5 miliardë euro janë kursime të qytetarëve të Kosovës nëpër banka dhe ato (bankat) duhet të jenë tashmë bartëse të kreditimit dhe zhvillimit të ekonomisë kosovare, në mënyrë që mjetet të kthehen dhe të multiplikohen në zhvillimin industrial të ekonomisë së Kosovës.

“Gjendja reale socio-ekonomike e qytetarëve të Mitrovicës është e keqe dhe ka tendenca të përkeqësimit të mëtutjeshëm. Kjo është pasojë e faktorëve politikë, ekonomikë, qeveritarë të Republikës së Kosovës, të cilët nuk kanë pasur guxim, dije, por edhe interesim, që Mitrovica të kthehet aty ku e ka vendin, ku e meriton… Në Mitrovicë përveç ndarjes politike…janë shkëputur të gjitha degët e zhvillimit ekonomik dhe financiar, kështu që fatkeqësia është duke u rritur çdo ditë e më shumë… Papunësia është në nivelin më të lartë të mundshëm. Fatkeqësisht, këtë po e ndihmon ikja e ‘trurit’, por edhe e fuqisë fizike dhe mjeshtërve të ndryshëm në botën e jashtme… Mungesa e investimeve, aktivizimi i kapaciteteve ekzistuese, me pak meremetim kishte mundur të ndihmohej shumë… Të gjitha strukturat politike dhe udhëheqëse të kthehen në zhvillimin industrial dhe të shfrytëzojnë paratë që janë tepricë. Po ju them, diku rreth 4-5 miliardë euro kanë kursime qytetarët e Kosovës nëpër banka. Bankat duhet me qenë tash bartëse të kreditimit dhe zhvillimit të ekonomisë kosovare. Duhet mobilizuar të gjitha mjetet që janë në dispozicion të qytetarëve…ato të kthehen dhe të multiplikohen në zhvillimin industrial të ekonomisë së Kosovës”, theksoi Maxhera për KosovaPress.

Ndryshe, statistikat tregojnë se rajonet më të prekura, ose me numrin më të lartë të rasteve që përfitojnë nga skema sociale janë rajoni i Mitrovicës, i pasuar nga rajoni i Prishtinës dhe ai i Ferizajt.