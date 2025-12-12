Vazhdojnë protestat dhe bllokimet e rrugëve nga fermerët

Bujqit dhe blegtorët në rajonin e Greqisë Perëndimore po presin vendimet e takimit që do të mbahet në Nikai, Larisa, për të vendosur për hapat e tyre të ardhshëm.
Në Aitoloakarnania, autostrada Antirrio-Janinë mbetet e mbyllur për ditën e shtatë radhazi, ndërsa automjetet po devijohen në rrugën e vjetër kombëtare.
Në Agrinio, nxënës të shkollave të mesme dhe të larta filluan të okupojnë shkollat, duke shprehur mbështetjen e tyre për bujqit.
Në të njëjtën kohë, bujqit dhe blegtorët qëndrojnë në bllokadat e vendosura pranë urës Evinos, afër Messolonghit.
Në Achaia, kryqëzimi Eglykados, pranë autostradës Korinth-Patras-Pyrgos, mbetet i mbyllur për ditën e pestë radhazi për shkak të bllokadës, dhe automjetet po devijohen në rrjetin lokal të rrugëve të Patrasit.
Bujqit e Achaia Perëndimore dhe të Aegialia vazhdojnë të qëndrojnë në bllokadat e Kato Achaia dhe Aegialia, duke kryer pothuajse çdo ditë bllokime të shkurtra orare në autostradat Patras–Pyrgos dhe Patras–Korinth, përkatësisht