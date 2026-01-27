Vdes nxënësi që ra në lumin e Gadimes

Nxënësi Zejn Zejnullahu, i cili më herët ishte raportuar si i zhdukur dhe më pas u gjet në lumin e Gadimes, ka ndërruar jetë, pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar.
Lajmi është konfirmuar nga të afërmit dhe personat që i kanë dalë në ndihmë në vendin e ngjarjes.
Driton Shabiu ka bërë të ditur se, pavarësisht angazhimit të madh të vendasve dhe ekipit mjekësor, i riu nuk arriti të mbijetojë.
“Pas një përpjekjeje të madhe nga ne, vendasit dhe mjekët, nxënësi ynë Zejna nuk arriti të shpëtojë. Lusim Zotin e madh të mos ketë raste të tilla. Ngushëllime familjes”, ka shkruar ai.
Sipas informacioneve, gjendja shëndetësore e Zejn Zejnullahut në momentin e gjetjes ka qenë e rëndë.
Ai është dërguar me urgjencë për tretman mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Me pranimin e tij në Shërbimin Emergjent të QKUK-së, ekipet mjekësore kanë nisur menjëherë reanimimin, por fatkeqësisht, pas përpjekjeve intensive, i riu ka ndërruar jetë.