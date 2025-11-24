Veprat shpërblimi i të cilave të futë në Xhennet.

1- Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Hunda e tij le të fërkohet në pluhur, hunda e tij le të fërkohet në pluhur, hunda e tij le të fërkohet në pluhur.” U tha: “Kush, o i Dërguar i Allahut?” Ai tha: “Ai që i arrin prindërit e tij në pleqëri, njërin ose të dy, dhe pastaj nuk hyn në Xhennet.” (Sahih Muslim)
2. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Nuk ka asnjë musliman që merr abdes dhe e përsos atë, pastaj ngrihet dhe fal dy rekate, duke i përqendruar zemrën dhe fytyrën tek ata, përveçse Parajsa bëhet e detyrueshme për të.” (Sahih Muslim)
3. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Nuk do të hyni në Xhenet derisa të besoni, dhe nuk do të besoni derisa të doni njëri-tjetrin. A të ju tregoj për diçka që, nëse e bëni, do ta doni njëri-tjetrin? Përhapni selamin (paqen) midis jush.” (Sahih Muslim)
4. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Kushdo që fal dy namazet e ftohta do të hyjë në Xhennet.” (Transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi)
Dy namazet e ftohta janë Sabahu (namazi i agimit) dhe Ikindia (namazi i pasdites).
5. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: “Nuk ka askush prej jush që merr abdes dhe e përfundon atë në mënyrë të përsosur, pastaj thotë: ‘Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i Dërguari i Tij’, përveç se tetë portat e Xhennetit do të hapen për të, dhe ai mund të hyjë nga cilado që të dëshirojë.” (Sahih Muslim)
6. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: Kushdo që reciton Ajetul Kursi pas çdo namazi të detyrueshëm, asgjë nuk do ta pengojë atë të hyjë në Xhennet përveç vdekjes. (Transmetuar nga En-nesai)
7. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) ka thënë: “Në rrugë kishte një degë peme që po i dëmtonte njerëzit. Një burrë e hoqi atë dhe për këtë veprim u fut në Xhennet.” (Transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi).
8. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) ka thënë: “Lutja më e mirë për falje është që një person të thotë: ‘O Allah, Ti je Zoti im, nuk ka zot tjetër përveç Teje. Ti më krijove dhe unë jam robi Yt dhe jam besnik ndaj besëlidhjes dhe premtimit Tënd sa të kem mundësi. Kërkoj strehim tek Ti nga e keqja e asaj që kam bërë. Unë e pranoj mëkatin tim ndaj Teje dhe pranoj mirësinë Tënde ndaj meje, prandaj më fal, sepse askush nuk i fal mëkatet përveç Teje.’ Nëse e thotë këtë në mëngjes, duke besuar në të, dhe pastaj vdes, ai do të hyjë në Xhennet. Dhe nëse e thotë në mbrëmje, duke besuar në të, ai do të hyjë në Xhennet.” (Transmetuar nga En-Nesai)
9. Pejgamberi (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) ka thënë: “Kur një musliman viziton vëllain e tij të sëmurë, ai qëndron në kopshtin e Xhennetit derisa të kthehet.” U pyet: “O i Dërguar i Allahut, çfarë është kopshti i Xhenetit?” Ai u përgjigj: “Frutet e tij.” (Transmetuar nga Muslimi)
Prof. ass. dr. Musa Vila