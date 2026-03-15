Veprimet që sjellin dhimbjet e shpinës

Problemet e shpinës u bënë më të zakonshme në shekullin e 21-të dhe zakonisht shkaktohen nga një mënyrë jetese sedentare dhe nga mbajtja e shikimit në pajisjet e reja teknologjike.
Mund të ketë shumë arsye për posturën e keqe dhe dhimbjen kronike, por shkencëtarët na zbulojnë atë që po i bëjmë vetes.
Për shembull, a e dini se puna juaj mund të jetë shkaku kryesor i një dhimbje shpine kronike? Mungesa e pushimit është gjithashtu e keqe për posturën tuaj.
Ja cilat janë zakonet më të njohura që sipas shkencëtarëve, çojnë në një dhimbje shpine kronike:
Duhanpirja
Pirja e duhanit është një zakon i rrezikshëm në vetvete. Megjithatë, përveç të gjitha rreziqeve të tjera, pirja e duhanit mund të shkaktojë dhimbje shpine, sepse nikotina e prish rrjedhjen normale të gjakut rreth palcës kurrizore.
Një përçarje e ritmeve të qarkullimit të gjakut
Studiuesit zbuluan se gjendja e qelizave në disqet intervertebrale varet drejtpërdrejt nga sa është i qëndrueshëm cikli i ditës dhe natës.
Shkencëtarët mendojnë se kur ritmet tona të qarkullimit të gjakut ndërpriten (për shkak të moshës, pagjumësisë kronike dhe turneve të natës), këto qeliza fillojnë të funksionojnë keq, gjë që çon në inflamacion kronik dhe na bën më të ndjeshëm ndaj zhvillimit të dhimbjes në pjesën e poshtme të shpinës dhe dëmtimit të disqeve ndërvertebrore.
Studime të tjera treguan se disa substanca kimike anti-inflamatore në trupin tonë prodhohen më mirë gjatë ditës.
Kështu që, në mënyrë që të ngadalësoni plakjen e palcës kurrizore, duhet të mbani një plan që nuk ju bën një mumje që në mes të ditës.
Të punoni me orare të zgjatura në këmbë
Ne e kemi dëgjuar të gjithë se të qëndruarit shumë ulur është e dëmshme. Por domosdoshmëria për të qëndruar në këmbë gjatë gjithë kohës mund të jetë po aq e dëmshme për shëndetin tuaj.
Vetëm mënyra sesi qëndroni mund të ketë një ndikim të madh në gjendjen e qafës, shpinës dhe shpatullave tuaja. Qëndrimi i gabuar mund të ketë pasoja të tmerrshme kur bëhet fjalë për shtyllën kurrizore, duke shkaktuar dhimbje kronike dhe përkulje të rënda.
Muskujt dhe nyjet tona kanë nevojë për fleksibilitet në mënyrë që të qëndrojnë të shëndetshme dhe postura e keqe është një nga shenjat e para që po bëni diçka të gabuar.
Pjesën më të madhe të kohës, nëse koka ose supet tuaja janë në pozicion të gabuar, kjo do të thotë që nuk po e kontrolloni mirë pjesën e sipërme të trupit tuaj. Kjo çon në devijime dhe e bën trupin tuaj të kompensojë posturën e keqe gjatë lëvizjes. Kjo çon në stres edhe më të madh në trup.
Për të shmangur posturën e keqe, ne duhet të qëndrojmë, të rrimë dhe të qëndrojmë në mënyra që kanë më pak tendosje në muskujt dhe ligamentet tona dhe që mbështesin shtyllën kurrizore – sidomos gjatë lëvizjes dhe sportit.
Veshja e këpucëve të gabuara
Dhimbja e shpinës mund të shkaktohet nga veshja e këpucë të parehatshme. Zvogëloni tendosjen në këmbët tuaja duke zgjedhur këpucë me cilësi më të lartë.
Nëse preferoni atlete ose dëshironi të mbani çizme kur moti është i ftohtë, vishni çorape për të zvogëluar fërkimet dhe sikletin.
Nuk po pushoni aq sa duhet
Shumë prej nesh nuk i kushtojnë vëmendje të mjaftueshme shenjave të para alarmuese, si një dhimbje shpine me shenja pak të dukshme. Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme të pushoni çdo herë që të ndjeni parehati në shpinë.
Natyrisht, ju ndoshta nuk mund të pushoni gjithmonë në momente të tilla. Por mos harroni të pushoni sa më shpejt që të keni kohë, edhe nëse parehatia është zhdukur deri atëherë.
Në mënyrë që të zvogëloni tendosjen shtesë në muskujt tuaj, shtrihuni dhe ngrijini këmbët tuaja lart.
Një punë që e urreni
Shkencëtarët nga Australia kanë provuar se dhimbjet e shpinës janë përhapur gjerësisht në mesin e njerëzve që ndjehen të pakënaqur në punën e tyre. Studiuesit nuk gjetën ndonjë problem fiziologjik – dhimbja është thjesht psikologjike.
Shumë punë mendore
Ndonjëherë, truri juaj duke punuar shumë për një kohë të gjatë mund të çojë në dhimbje shpine.
Mundohuni të mendoni për diçka tjetër përveç punës dhe problemeve tuaja. Jepini vetes kohë për të pushuar: mund të përfshiheni në ndonjë sport ose të shikoni një film për të harruar problemet që ju shkaktojnë stres.
Aftësia për të menduar për diçka tjetër mund të pakësojë shanset tuaj për të patur dhimbje shpine.
Telefonat celularë
Një studim i kohëve të fundit tregoi se leximi i një mesazhi të thjeshtë mund të shtojë deri në 20 kilogram presion mbi palcën kurrizore. Vetëm mendoni për këtë: 20 kg vetëm për shkak se po shkruani e lexoni në celular!
Përdorimi i telefonave celularë çdo ditë çon në një humbje të kurbës natyrore të shpinës dhe një ngarkesë më të rëndë në këtë pjesë të shpinës, veçanërisht tek adoleshentët.
Shkencëtarët llogaritën se njerëzit përdorin mesatarisht 2-4 orë në ditë, që do të thotë se qafat tona janë të shtrënguara për 700 deri në 1400 orë në vit.
Kjo do të thotë se shumë shpejt, kirurgët do të kenë shumë më tepër pacientë – veçanërisht adoleshentët – sepse qëndrimi i vazhdueshëm i gabuar mund të çojë në lakim të rëndë dhe kronik të kurrizit. Kështu që, në një moment, ju do të kuptoni se nuk mund të qëndroni drejt – dhe kjo është e gjitha për shkak të celularit tuaj!
Natyrisht, nuk mund ta ndalojmë përdorimin e teknologjisë që e bën jetën tonë shumë më të lehtë, por të paktën mund të jemi të vetëdijshëm se si i pozicionojmë trupat tanë. Të paktën kontrolloni sjelljen tuaj kur përdonim telefonin. Shpina juaj do t’ju falenderojë.
Bëni ushtrime fizike
Mos shmangni aktivitetet sportive, sidomos ato që kërkojnë fleksibilitetin e shpinës (si yoga). Është e rëndësishme të vazhdoni të lëvizni.
Muskujt pushojnë kur lëvizin dhe shtriqen ngadalë. Gradualisht rrisni numrin e ushtrimeve dhe kompleksitetin e tyre dhe vazhdoni të lëvizni shumë.