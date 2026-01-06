Vërshimet në Malishevë, evakuohen disa familje

Gjendja nga vërshimet në Komunën e Malishevës është e rëndua, ndonëse është e manxhueshme nga autoritet lokale.
Raportohet se janë evakuuar gjashtë familje si pasojë e këtyre vërshimeve.
Zyrtari për informim në Komunën e Malishevës Artan Paçarizi theksoi se njësiti emergjent ka intervenuar në gjashtë familje të cilat janë detyruar të evakuohen si pasojë e të depërtimit të ujit në shtëpitë e tyre.
Paçarizi ka shtuar se ka dëme materiale të cilat do të vlerësohen pas qetësimit të situatës.
“Gjendja është e rënduar për shkak të reshjeve si pasojë e daljes nga shtrati të lumit Mirushë dhe një pjesë e madhe e rrugëve janë të bllokuara për shkak të prezencës së ujit në rrugë. Gjithashtu kemi pasur edhe depërtim të ujit në disa familje, vendbanime edhe në qytet dhe fshatra. Njësiti emergjent ka ndërhy në gjashtë raste ku është bërë evakuimi i banorëve… Diku rreth 14 banorë, banorët janë në vende të sigurta, te të afërmit e tyre, pastaj janë dërguar në Suharekë. Ka dëme materiale në shtëpi banimi qoftë në pajisje, mobile po për këtë menjëherë pas qetësimit të situatës Komisioni Komunal është duke bërë vlerësimin e dëmeve… Ne duhet të menaxhojmë situatën me aq sa kemi kapacitet, deri me tani situata është e menaxhueshme”, tha ai.
Ndërkaq, në komunën e Drenasit, konkretisht në Komoran, si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut, disa biznese janë përballur me vërshime, ndërsa që nga orët e hershme të mëngjesit po tentojnë të largojnë ujin nga ambientet e tyre.