Vetura e parë e Sharp më afër prodhimit, mund të lidhet me pajisje shtëpiake

Për dekada të tëra, njerëzit e njihnin Sharp kryesisht për televizorët, furra e mikrovalë dhe pastruesit e ajrit, jo për asgjë me rrota.

Tani duket se kompania synon ta zgjerojë komoditetin e teknologjisë së saj shtëpiake edhe në rrugë.

Gjigandi japonez i elektronikës po e thellon zgjerimin e tij në sektorin e automobilave, duke u mbështetur në aftësitë e Foxconn në kërkim-zhvillim dhe prodhim për ta bërë këtë.

Projekti i tyre i fundit është një version shumë më i zhvilluar i konceptit të minivanit elektrik LDK+, i cili do të zbulohet në Panairin e Lëvizshmërisë në Japoni më vonë këtë muaj.

LDK+ më i fundit është dukshëm më afër formës së një automjeti gati për prodhim krahasuar me prototipin e vitit 2024.

Përmasat tani janë më në përputhje me një minivan.

Sharp e parashikon LDK+ si një “zgjerim të dhomës së ndenjes”.

Vetura elektrike përfshin platformën AIoT të Sharp, e cila i lejon asaj të lidhet me pajisje shtëpiake si pajisje të ndryshme, kondicionerë dhe lavatriçe.

Ajo përdor Inteligjencën Artificiale për të mësuar zakonet dhe preferencat e përdoruesve dhe mbështet funksionalitetin V2H dhe integrimin e paneleve diellore.

Sharp nuk e ka konfirmuar se kur ose ku do të lansohet minivani, por më shumë detaje priten më 30 tetor.

