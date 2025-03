Vetura e shtrenjtë Pagani Zonda pret pronarin e ri

Eksterieri është mbresëlënës, jo vetëm që të gjitha panelat janë ndërruar gjatë transformimit, por karoseri është pikturuar me ngjyrë të bardhë metalik, ndërsa kontrasti janë pjesët e karbonit të shkëlqyer, si përparuesi, pragjet, zgjerimet e mbrojtësve të përparmë, hapja në çati, krih i peshkut, krahu i pasmë dhe spoiler i madh i pasmë. Makina bëhet edhe më spektakolare me detajet blu të dritës përpara, në anët, mbrapa dhe në rrota.

Siç pritej nga një Zonda e modifikuar, interieri gjithashtu përmban shumë detaje speciale. Ndër to janë shenjat unike, ulëset të mbuluara me një përzierje të Alcantarës blu dhe lëkurës blu, dhe shumë sipërfaqe janë mbuluar me lëkurë të zezë. Gjithashtu, ka detaje të bëra nga fibra karbonike mat.

Riviera drejtohet nga një motor V12 atmosferik prej 7.3 litrash, me fuqi të rritur në 760 kuaj/fuqi. Fuqia kalon përmes një kutie sekondare në rrotat e pasme. Disa versione edhe më të rralla janë të pajisura me një kuti manuale me 6 shpejtësi.

Për entuziastët e Zondës, Riviera konsiderohet një vepër arti automobilistike që merr frymën.